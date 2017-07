Lo que revelan los sueldos de los asesores y personal cercano a Trump publicados por la Casa Blanca

Las mujeres que trabajan en la Casa Blanca ganan un salario promedio de 80 centavos por cada dólar que se les paga a sus colegas hombres por el mismo trabajo. Brecha salarial por razón de género que supera la media nacional, donde las mujeres reciben 82 centavos por un dólar que ganan los hombres, según el Departamento de Trabajo.

El salario promedio entre los hombres que trabajan en la Casa Blanca fue de casi 104.000 dólares, según un análisis del informe anual de la Casa Blanca al Congreso, que fue publicado este viernes, mientras que para las mujeres fue de unos 83.000 dólares, lo que se traduce a que las funcionarias, por el hecho de ser mujeres, reciben 21.000 dólares menos en promedio.

El salario más alto para los empleados permanentes en la Casa Blanca es de 179.700 dólares. Entre los 22 empleados que ganan esta cantidad, sólo seis son mujeres.

Trump no ha tratado el tema de la brecha salarial, pero su hija y consejera Ivanka Trump expresó vía Twitter el pasado 4 de abril su apoyo a que se cerrara este abismo entre hombres y mujeres, escribiendo “#EqualPayDay (#DíaDelPagoIgualitario) es un recordatorio que las mujeres merecen igual salario por igual trabajo. Hay que cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres”.

#EqualPayDay is a reminder that women deserve equal pay for equal work. We must work to close the gender pay gap! https://t.co/CcwsoBXWdF

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 4, 2017