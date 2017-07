Organizaciones convocan a marchas en apoyo a ex pareja de Tea Time y mujeres víctimas de violencia

La organización feminista “Ni una menos Chile” en conjunto con las Secretarías de Sexualidades y Géneros (Sesegen) de la Universidad de Chile convocaron a una concentración y marcha en Santiago, Concepción, Valparaíso, Los Andes y La Serena para el día jueves 6 de julio, llamada “Nosotras te creemos” en apoyo a Valentina Henríquez y a todas las mujeres han sufrido violencia.

La joven denunció Camilo Castaldi, ex vocalsita de Los Tetas más conocido como Tea Time, por agresiones físicas y psicológicas durante su relación, además, de emitir un comunicado a través de Facebook contando los episodios de violencia.

Ximena Riffo vocera de la organización “Ni una menos Chile” señaló que “miles de mujeres tienen miedo a denunciar (…) justamente por las excusas que ha dado la pareja (de Valentina). Primero no reconocer ser un violentador; llegar a decir que ella estaba enferma psiquiátrica, loca; el hecho de señalar que ella miente o que fue por despecho porque terminaron, eso es un discurso armado del patriarcado, muy normalizado y lo que queremos decir es: basta, nosotras te creemos (…)”.

Estamos convocando mañana a esta movilización, que esperamos sea a nivel nacional, para decir primero que a las víctimas que se atreven a denunciar nosotras les creemos (…)”

“(…) Estamos convocando mañana a esta movilización, que esperamos sea a nivel nacional, para decir primero que a las víctimas que se atreven a denunciar nosotras les creemos. Estamos en contra de la impunidad con que el Gobierno toma estos casos de genocidio hacia las mujeres y estamos también en contra al encubrimiento a todos los abusadores (…)”, argumentó Maura Gálvez vocera también del movimiento.

La marcha en Santiago comenzará a las 19: 00 horas en Plaza Italia avanzando por la Alameda hasta Echaurren. En Concepción la concentración se dará frente al palacio de Tribunales, en Valparaíso será en la plaza Sotomayor y en Los Andes en Plaza de Armas, todas a las 19 horas. En cuanto a La Serena la cita se dará a las 18:30 horas entre las avenidas José Manuel Balmaceda con Gregorio Cordovez.

Los hechos de violencia fueron denunciados por Henríquez el domingo 2 de julio, tras lo cual Castaldi fue formalizado quedando con prohibición de acercarse a la víctima. La Fiscalía Centro Norte lleva el caso y estableció 60 días para investigar.

No obstante, esta no es la única acusación que reza sobre el ex líder de Los Tetas, el conserje del edificio denunció en enero que fue amenazado con un sable por Tea Time al defender a Henríquez.

Presidenta condenó los hechos

Al apoyo entregado por organizaciones feministas se suman las palabras de la Presidenta Michelle Bachelet, quién condenó “los violentos ataques que ha denunciado Valentina Henríquez” que “se atrevió a mostrar sus heridas, sus golpes, y denunciar el infierno que estaba viviendo porque quería poner fin a su sufrimiento”, enfatizó.

Quiero decirle a ella, a su familia, a sus amigos y a todas las mujeres que están viviendo algún tipo de violencia, que nosotros estamos preocupados de protegerlas, que hay que ayudar y que lo que necesitamos es que las mujeres denuncien para que puedan recibir el apoyo (…)”

“Quiero decirle a ella, a su familia, a sus amigos y a todas las mujeres que están viviendo algún tipo de violencia, que nosotros estamos preocupados de protegerlas, que hay que ayudar y que lo que necesitamos es que las mujeres denuncien para que puedan recibir el apoyo en el trabajo de recuperación, prevención y protección”, añadió.

Las declaraciones de la Mandataria fueron entregadas durante su discurso en la premiación Comunidad Mujer versión 2017, donde además señaló que hay muchos problemas que resolver para avanzar “hacia un país que garantice mayor igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, uno de los temas que es gravísimo es la violencia de género”

Denuncia del conserje

Daniel Solís Burgos, el conserje del edificio donde reside Camilo Castaldi, interpuso una denuncia contra el artista el 1 de enero ante la Primera Comisaría de Santiago por agresión con arma blanca, según dio a conocer una investigación de The Clinic online, confirmando de esta manera las acusaciones de Valentina Henríquez.

Tal como señala el relato del nochero, luego de apoyar a la joven mientras escapaba del departamento del cantante y una vez que ella abandonó el recinto. Tea Time bajó a la recepción drogado y alcoholizado preguntándole donde había escondido a Valentina. Ante la negativa de Solís, el ex integrante de Los Tetas sacó un sable y lo amenazó por la espalda.

El caso es investigado por María José Sánchez, persecutora de la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana quien también lleva las pesquisas por el caso de agresión contra Valentina Henríquez, de acuerdo a lo que consigna el portal.