Super de Medio Ambiente sanciona a salmonera con multa de $120 millones

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó a la empresa Salmones Camanchaca, titular del proyecto denominado “Salmon libre de enfermedades”, consistente en una Piscicultura que opera en el Rio Petrohué, Región de Los Lagos.

El organismo impuso una multa de 214 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a $120 millones, debido a incumplimientos ambientales asociados a sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y a la Norma de Emisión de Residuos Líquidos.

La unidad fue fiscalizada por profesionales de Sernapesca, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss) y Conaf, respecto de las medidas establecidas en sus RCA. En las inspecciones se constataron infracciones, que dieron lugar a la formulación de seis cargos por parte de la SMA en octubre de 2016, de los cuales uno se clasificó como grave y otros cinco como leves.

La empresa presentó sus descargos ante este organismo, los cuales fueron analizados y ponderados en el proceso, tras lo cual se llegó a la resolución sancionatoria, donde se absolvió a la empresa de tres cargos, ya que demostró con sus medios de prueba que las infracciones no lograron configurarse.

En tanto, las tres imputaciones por los que se multó a la empresa, dicen relación con la descarga de residuos líquidos en un punto no autorizado, fuera del sistema de tratamiento a través de bypass; presencia y manejo de productos o sustancias peligrosas no contempladas en la RCA, especialmente ácido clorhídrico; y no reportar los sistemas de autocontroles con la frecuencia exigida.

Este es el segundo proceso sancionatorio contra Salmones Camanchaca por parte de la SMA. Anteriormente se cursó uno por incumplimientos ambientales en la Planta Camanchaca Tomé, en la región del Biobío, donde se encuentra ejecutando un Programa de Cumplimiento para subsanar las infracciones.

Tras la aplicación de esta sanción, la empresa debe pagar la multa en la Tesorería General de la República. También podría optar por presentar un recurso de reposición ante el Superintendente del Medio Ambiente, o bien, presentar un recurso de reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental.