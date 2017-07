“¿Te molesta si me siento a tu lado?”: el comentario que refleja la discriminación a haitianos y que causó revuelo en Twitter

Según las cifras de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2015 dada a conocer a fines del año pasado, en Chile existen más de 465 mil inmigrantes.

De ellos, que representan el 2,7% del total de la población del país, un 30% nació en Perú, un 13,6% en Colombia y un 11,9% en Argentina.

Pero sin duda los más llamativos son los inmigrantes haitianos, que se espera ingresen cerca de 48 mil durante todo este año, de acuerdo con las proyecciones de la PDI.

Por eso, cada vez es más común que en redes sociales aparezcan casos en los que se denuncian las condiciones laborales y habitacionales precarias que enfrentan en nuestro país y episodios de discriminación que enfrentan en Chile.

Ese fue el motivo por el que el tuit de una joven chilena se volvió viral, al comentar que “Se subió un haitiano a la micro y me preguntó te molesta si me siento a tu lado? Me dio lata pq no debería preguntar. Solo siéntate hermano”.

El comentario posteado el pasado 3 de junio fue retuiteado más de 2 mil 500 veces y recibió una gran cantidad de comentarios y relatos de otros usuarios de redes sociales lamentando la discriminación que sufren los inmigrantes haitianos.

“Me ha tocado ver en el metro, un haitiano sentado y los 3 asientos restantes vacíos. que lata que aún siga el racismo de mierda en este país”, dice uno de los comentarios, mientras que otro usuario agregó que “Es impresionante 🙁 es solo falta de educación. Una pena ojala que las nuevas generaciones no sean así”.

“El otro día un chofer de 507 no quiso llevar a un haitiano y le dijo que debía irse en elefante que era un mono y otras cosas triste wueá”, agregó otro usuario en Twitter.

La alegria que te transmite el haitiano es muy diferente a la amargura del Chileno (no todos claro) — Felipe Ignacio FI (@felipeignaFI) July 3, 2017

muy bien amiga, me gusto su actitud. Pero no diga eso del país, duele leer eso de una chilena. — Santiago (@opinasanty) July 4, 2017

La otra vez me fui conversando en la micro con un haitiano, weon pa simpatico y amable x la cresta :') espero volverlo a ver algún día — TwistedLogic- (@badgalnala) July 4, 2017

Lamentablemente estamos en un país racista!!! — Puntitop (@verogarinm) July 3, 2017