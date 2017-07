Bachelet por indultos: "No está cerrada la puerta" pero también deben "estar arrepentidos"

“No está cerrada la puerta, pero también exige de parte de los que están en esa situación estar arrepentido y haber contribuido a la verdad”. Con estas palabras la Presidenta Michelle Bachelet se refirió a los indultos para los presos por violaciones a los Derechos Humanos encarcelados en Punta Peuco, en entrevista con el programa “CNN Íntimo” del canal CNN Chile.

La Mandataria indicó que “ya no existe el indulto presidencial”, sino que es realizado por el ministerio de Justicia, así que por lo tanto “yo me he enterado de estos casos por la prensa”.

Consultada sobre si cumpliría su promesa de cerrar el penal de Tiltil, la Jefa de Estado respondió enfática que sí. “Yo voy a cumplir con todas las promesas que he hecho, mientras esté en mis manos”, argumentó.

Además, la Presidenta habló sobre las prioridades de los últimos ocho meses de su mandato: salud, seguridad ciudadana y educación. En este sentido, anunció que respecto a la Gratuidad “yo quiero jugármela por ese proyecto de ley en este Gobierno”. “Yo creo que sería el triunfo de los chilenos, de las familias”, si en el próximo mandato no se retrocede en las leyes aseguró.

Respecto a los cambios de gabinete y elección de ministros realizados durante su segundo periodo, Bachelet expuso que “muchas veces los partidos dan nombres, pero yo los elijo”.

La periodista Matilde Burgos llevó la conversación a un plano más personal y preguntó a la Mandataria respecto a su familia. Gobernar “para toda mi familia ha sido duro”, dijo y afirmó que “mis hijas han sido víctimas de trolls (…) ¿Cuál es el sentido de lastimar a mis hijas?”