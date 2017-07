Bajista de Faith No More repasa los diez años de Como Asesinar a Felipes

Billy Gould, bajista de Faith No More, ha viajado con su banda seis veces a Chile. Pero la visita del 2010 marcó un ingrediente especial. El grupo estadounidense tuvo dos presentaciones: en la Teletón de ese año y en el Estadio Bicentenario de la Florida al día siguiente. Tras estos shows, el músico se quedó más tiempo en el país para iniciar un vínculo profesional con la banda nacional Cómo asesinar a Felipes. El grupo pasó a formar parte del catálogo del sello independiente, Koolarrow, –dirigido por el estadounidense– en el que han editado todos los álbumes de la banda y que alista un nuevo material para octubre que llevará por nombre “Elipse”.

Un vínculo profesional que también se replica en el esceanrio, ya que Gould será uno de los invitados estrellas para el show de este viernes, en el que el conjunto celebrará diez años de trayectoria. La cita será en el Teatro Cariola y contará con la participación de artistas como Anita Tijoux y Carlos Cabezas. Por eso, al referirse sobre la historia de la banda, Gould habla con conocimiento sobre la evolución del conjunto hip hop. “Al principio ellos tenían un sonido constituido que se enfocaba en la orquesta, su enfoque de hip hop era, probablemente, más cercano a lo tradicional, lo que era una gran combinación. Lo que me hizo muy feliz fue que ellos no convirtieron eso en una formula, aún cuando era única”, afirma el músico y agrega: “Con los siguientes álbumes fue más fácil ver que ellos siguieron un camino que se iban por lugares oscuros. con sonidos psicodélicos y un estilo que se convirtió en una muy buena melodía” .

Precisamente la buena impresión que tuvo Gould le permitió a la banda aventurarse en el extranjero. En 2015 Cómo Asesinar a Felipes fue telonero de Faith No More en una gira sudamericana que incluyó presentaciones en el Luna Park de Buenos Aires y en el Espacio Las Américas de Sao Paulo. Por otra parte, también incursionaron en Estados Unidos, territorio sagrado para el hip hop donde el quinteto se presentó en tres diferentes escenarios con un público muy distinto: abrieron un show de Ana Tijoux; tocaron en una fiesta en Los Angeles y participaron de un show en Fresno California. “Lo interesante es que vi la misma reacción en cada audiencia. Lo primero, fue la sorpresa de escuchar algo que no podían definir, pero después mostraron una respuesta positiva a esta nueva “cosa” ¡cualquiera que fuera!”, recuerda el bajista de Faith No More.

Aunque el grupo cuenta con un buen recibimiento, Gould lamenta que en el mundo internacional aún predomine el inglés para catapultar a una banda en el extranjero, un obstáculo que para el cantante no es sinónimo de imposible. “Hay muchos grupos que no permiten que este pequeño detalle interfiera en sus caminos. La buena música siempre encuentra su camino”, remata.