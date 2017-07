Duterte quiere comerse vivos a yihadistas: "Denme sal y vinagre, y lo haré frente a ustedes"

El presidente de Filipinas Rodrigo Duterte amenazó con comerse vivos a los islamistas responsables de haber secuestrado y decapitado a rehenes vietnamitas en el sur del archipiélago.

“Me voy a comer su hígado si eso es lo que quieren. Dénme sal y vinagre y lo haré frente a ustedes”, dijo Duterte en un discurso ante responsables locales. “Yo como de todo. No soy difícil. Me como hasta lo que no se puede tragar”.