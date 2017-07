Fiscalía confirma denuncia contra Tea Time por amenaza con arma blanca efectuada en enero

Lo esbozó Valentina Henríquez a través de una publicación de Facebook hace unos días y ahora la información fue confirmada, ya que apareció otra arista sobre una constante actitud agresiva de Camilo Castaldi, también conocido como Tea Time, ahora ex vocalista de Los Tetas.

Resultó que la Fiscalía Centro Norte registró el ingreso de una denuncia contra el cantante y músico por amenaza con arma blanca contra un trabajador del edificio donde vive, en Santiago Centro, como lo constató el diario Las Últimas Noticias.

En enero pasado se acusó al artista, en dicha ocasión la víctima de Tea Time aseguró que el acusado “se encontraba en estado de ebriedad”.

“Luego de una madrugada donde (Castaldi) se drogó a mis espaldas y yo no sabía, por discusiones ridículas me pegó con un micrófono antiguo… no podía caminar, intenté subirme a un Uber, pero él bajó de su departamento y no me dejó subir. Al conserje lo amenazó con un sable esa misma noche”, fue el relato que Valentina Henríquez hizo en su denuncia a través de redes sociales, atestiguando la acusación.

Hoy, uno de los integrantes del grupo Los Tetas, Cristian Moraga, alias C-Funk, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que evidencia que no ha sido una semana fácil. “Han sido días duros, he visto huir a varios como ratas, pero hay alguien que siempre estará ahí”, escribió.