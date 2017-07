La imagen que causa polémica en Italia: mientras ellos discuten, ellas sostienen los paraguas

La lluvia y una decisión poco acertada pusieron a la última mesa redonda de políticos celebrada en Sulmona, Italia, en el centro de la polémica. Las redes sociales se encendieron al ver una de las imágenes del encuentro: mientras los políticos de la región debatían cómodamente sentados, un grupo de mujeres sostenía paraguas tras ellos para resguardarlos de la lluvia.

El evento fue organizado por el centro dedicado para la innovación Fonderia Abruzzo, y a él asistieron, entre otras personalidades, el gobernador de la región de Abruzzo, Luciano D’Alfonso, y el Ministro de Cohesión Territorial, Claudio de Vincenti.

Sin embargo, como si las críticas no fuesen lo suficientemente claras, la respuesta que dio una de las autoridades agrandó aún más la polémica. Cuando durante el encuentro arrancó una fina lluvia, sus organizadores buscaron “voluntarios” para sostener los paraguas. Según argumentó Fabrizio Santamaita, miembro del gobierno presidido por D’Alfonso, cuando empezó a llover se pidió “la intervención urgente de cuatro voluntarios para sostener los paraguas”.

“Se ofrecieron cuatro chicas. ¿Deberíamos decirles que no porque son mujeres?”, dijo Santamaita, y añadió: “Si después de hace polémica de todo a toda costa no hace falta dar más explicaciones.”

Las razones del presidente de la región, por su parte, no lograron apaciguar la controversia. “Mi chaqueta tenía capucha, pero no la usé para no pasar por masón” , dijo D’Alfonso entre risas. El gobernador criticó que la polémica, en realidad, ha sido suscitada por el “afán de protagonismo” de algunos colectivos.

“Bromas aparte, la naturaleza instrumental de esta polémica es evidente. Los comentarios de quien ha visto este suceso como una desigualdad de género están realmente fuera de lugar o, en todo caso, son fruto de la desinformación”, señaló Santamaita.

La periodista y política italiana Laura Boldrini, criticó la comentada instantánea en Facebook. “Esta foto es una mala imagen. Seis mujeres que sostienen el paraguas a tantos hombres, cómodamente sentados para hablar en un debate bajo la lluvia en Sulmona nos hace dar un paso atrás. Y no habría sido menos llamativo si en lugar de mujeres, hubieran sido hombres. ¿Cómo lo hacen para no darse cuenta?”

Algunos usuarios reclamaron en la red la solución “sexista” que aportaron los organizadores del encuentro, e identificaron el episodio como una muestra de la desigualdad de género que existe en el país.

“El ejemplo de respeto por la desigualdad todavía no llega a Italia”, denunció el usuario Paul Vacca en su perfil de Twitter.

L'exemple de respect de la parité ne viendra pas d'Italie pour l'instant #FonderiaAbruzzo (photo de cette semaine) #JamaisSansElles pic.twitter.com/mkg3LhzG1M — Paul Vacca (@paul_vacca) July 3, 2017

“Evento deFonderia Abruzzo 2017, Sulmona, Italia. ¿Puedes adivinar lo que está mal?”, publicaba la usuaria Federica De Caria, junto a la polémica foto.