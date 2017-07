Informe Sename II: Presidenta defiende a Blanco señalando que acusación "es una caricatura"

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, calificó como “una caricatura” responsabilizar a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, sobre la situación que viven los niños del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Las declaraciones llegan luego que la Cámara Baja decidiera ayer rechazar el informe de la comisión investigadora del Sename II, la cual acusaba a la actual consejera del CDE de una “negligencia inexcusable” en su pasada gestión como exministra de Justicia.

En entrevista con CNN Chile, la Mandataria aseguró que sindicar a Blanco como la responsable de las 1.313 muertes al interior del organismo es “una caricatura que está haciendo la oposición” agregando que la situación al interior del organismo “es un problema histórico, estructural, que pasa por varios gobiernos”.

Entonces, por qué se sindica a un gobierno y a una persona. Por qué no se dice ‘mire, aquí ha habido varios gobiernos que hicieron cosas, pero no lo suficiente y que no tomaron el toro por las astas"”

“Entonces, por qué se sindica a un gobierno y a una persona. Por qué no se dice ‘mire, aquí ha habido varios gobiernos que hicieron cosas, pero no lo suficiente y que no tomaron el toro por las astas’, entonces hoy tenemos una deuda como Estado, todos somos responsables”, señaló. En dicho contexto, la Jefa de Estado efectuó un llamado a “no politizar un tema dramático”.

Respaldando las gestiones que se han realizado en su segundo mandato, la Presidenta afirmó que “como Gobierno partimos con temas de infancia muy importantes, generando el Consejo de Infancia, tenemos varios proyectos de ley que justamente buscan proteger a toda la infancia (…) por lo tanto, hay que darles una voz propia que los proteja, y tercero, el sistema de garantías de la infancia”.

Al respecto, la Mandataria recordó que en el mes de octubre del año pasado “señalé públicamente, la vergüenza y la pena que me daba lo que había sucedido en el Sename, y mostramos el plan de acción, tomamos una cantidad de medidas, colocamos recursos adicionales, identificando los problemas específicos”, agregó la jefa de Estado.