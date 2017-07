Valentina Henríquez tras marcha #NiUnaMenos: "Me siento empoderada, me siento apoyada y respaldada"

“No estoy sola”. Estas fueron las palabras que expresó Valentina Henríquez, en conversación con Publimetro, tras la marcha “Nosotras te creemos” en apoyo a ella y a todas las mujeres que han sufrido violencia.

La joven denunció a través de Facebook a Camilo Castaldi, ex vocalsita de Los Tetas más conocido como Tea Time, por agresiones físicas y psicológicas durante su relación.

“Me siento empoderada, me siento apoyada y respaldada. Quiero que esto se haga un activismo, quiero que todas las que están sufriendo y sufrieron lo mismo que yo denuncien, que alcen la voz”, señaló a Publimetro.

Valentina enfatizó en que ha recibido apoyo “desde todas partes, gente desconocida me ha dado los testimonios de su propia vida, que han sido parecidos al mío. Entonces no estoy sola”

“Yo se que muchas se están atreviendo porque me han llegado muchos mensajes diciendo que han denunciado después que yo gracias a lo que yo escribí y eso es lo que me hace feliz”, argumentó.

Consultada sobre como ha manejado la exposición mediática de los últimos días la joven confesó sentirse “abrumada”, pero aseguró que no va a decaer en su lucha.

“Me he sentido abrumada, porque son muchas las cosas que he tenido que hacer. He dormido muy poco, tengo que hacer trámites en la Fiscalía y todo eso. Pero nada, tengo que tener fuerza y aquí estoy. También tengo muchas emociones mezcladas no voy a decaer y esto es un largo camino”.

Los hechos de violencia fueron denunciados por Henríquez ante el Ministerio Público el domingo 2 de julio, tras lo cual Castaldi fue formalizado quedando con prohibición de acercarse a la víctima. La Fiscalía Centro Norte lleva el caso y estableció 60 días para investigar.

Marcha “Nosotras te creemos”

Alrededor de las 18:20 horas de este jueves comenzó a reunirse gente en la Plaza Baquedano para marchar bajo el lema “Nosotras te creemos”, movilización convocada en Santiago, La Serena, Concepción, Valparaíso y Los Andes por la organización feminista #NiUnaMenosChile en conjunto con las Secretarías de Sexualidades y Géneros (Sesegen) de la Universidad de Chile.

A eso de las 19:00 horas la marcha comenzó a desplazarse por la calzada sur de la Alameda en dirección a la calle Echaurren de manera pacífica. Durante la convocatoria se escucharon consignas contra la violencia de género, a favor del aborto libre y en conmemoración a las víctimas de femicidio que se han registrado en Chile.

Con antorchas en mano, los asistentes recordaron el Caso de Nabila Rifo, mujer que recibió una brutal agresión por parte de su ex pareja durante la madrugada del 14 de mayo del 2016.

Desde la organización #NiUnaMenosChile, Ximena Riffo indicó que fue “una marcha de alrededor de 5 mil personas quienes marcharon por la Alameda hasta el memorial de las mujeres víctimas de violencia política y sexual”.

“La denuncia que nos impacta y golpea esta semana, realizada por Valentina acerca de las terribles agresiones que este le propinaba, es solo una pequeña muestra del drama que sufren millones de mujeres en Chile”, señalaron desde “Ni una menos” previo a la movilización.