Camila Vallejo enfrenta las críticas por Informe Sename II: "Terminó siendo un tongo"

En medio de las críticas en su contra, Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista (PC), enfrentó los comentarios por su abstención en la votación del Informe de la Comisión Investigadora Sename II del martes en la Cámara Baja.

En el texto que fue rechazado estaba incorporado un párrafo donde se establecía la “negligencia inexcusable” de Javiera Blanco, en su obligación por responder a las irregularidades al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename) en su condición de ministra de Justicia.

Vallejo argumentó su votación señalando que existía un aprovechamiento político de la oposición, por lo que la bancada del PC decidió rechazar en bloque el informe investigativo.

“Vimos con mucha frustración cómo el debate y el informe que podría haberse aprovechado bien, no solamente para hacer propuestas, sino para dar solución concreta a los niños y adolescentes en materia de su vulneración de derechos, terminó siendo un tongo”, aseguró la parlamentaria.

Para la diputada el proceso “se terminó viciando con una utilización política electoralista evidente. Y nosotros no nos quisimos prestar para eso. No quisimos rechazar y no quisimos aprobar: simplemente optamos por desmarcarnos de lo que consideramos un circo político”, dijo la comunista.

Según acusó la Vallejo, el interés de la oposición era tener un chivo expiatorio que para dar cabida a una acusación constitucional contra la Presidenta Michelle Bachelet. “Y eso era explícito. Lo señalaban”, sostuvo.

Desde la oposición acusaron a Camila Vallejo de “doble estándar” por votar “en contra de su propia indicación” y recordando la ocasión en que la legisladora lloró en el Congreso por los detalles del caso Sename.