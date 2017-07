¿Que viene tras el fin de la fonda Inés de Suárez?

La Municipalidad de Providencia decidió poner fin a la tradicional fiesta dieciochera en el Parque Inés de Suárez. Entre los argumentos que esgrimió la alcaldesa, Evelyn Matthei, para explicar la decisión, indicó que los vecinos del sector solicitaron la cancelación del evento debido a una serie de factores negativos en sus vidas.

“Las personas se molestan porque queda en muy malas condiciones y por no poder usarlo durante dos meses. Durante el periodo no pueden dormir e, incluso, salir desde sus casas porque los autos estacionados se los impiden”, argumentó.

Como salida al fin de la fiesta, Matthei indicó que se está trabajando en realizar eventos más pequeñas. “No es que se termine el 18 de septiembre, se cambia. En vez de tener una fonda pagada en el Parque Inés de Suárez, vamos a tener dos plazas donde se harán festividades a nivel familiar, con todo lo que significa esta fecha”, argumentó.

En tanto, la autoridad indicó que la comuna se integrará a la Fiesta de la Chilenidad en el Parque Intercomunal, del cual indicó, Providencia posee un sector en propiedad.

El concejal, Jaime Parada, se ha mostrado como el principal defensor de la fiesta, cuya cancelación califico de “errada”. “Muchas persona elegían esta comuna para venir a celebrar porque sentían que aquí se realizaba una fiesta familiar de gran calidad y, segundo, por que era accesible”, argumentó.

De acuerdo a Parada, la alcaldesa “está tomando decisiones sin argumentos de peso”. “Los motivos esgrimidos no me parecen fuertes para culminar con la tradición. Solicité antecedentes sobre cartas de reclamos o problemas en años anteriores, pero no me entregaron nada, porque nada de ellos está”, sostuvo.

“Hay un montón de emprendedores que se ven mermados por esto. Pagaban mucha plata por estar ahí y esperaban la fonda para recibir, sin duda, las mayores ganancias del año”, agregó.