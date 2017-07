Festival de rock más grande de Suecia será solo para mujeres: "hasta que los hombres sepan comportarse"

El primer festival de rock 100% libre de hombres está previsto para el próximo año en Suecia. La iniciativa que comenzó medio en broma por la oleada de violaciones y abusos sexuales varios en festivales suecos, se volverá una realidad en el verano del 2018.

La edición de esta año se realizó entre el 28 de junio al 1 de julio y contó con artistas como The Killers, The Chainsmokers, Linkin Park, System of a Down y Prophets of Rage. Sin embargo, la nota desagradable del festival fue el elevado número de agresiones sexuales reportadas durante estos días.

En total se denunció ante la policía 4 violaciones y 23 abusos sexuales, y durante la emisión del 2016 se habían reportado 5 violaciones y 12 abusos.

Ante estas cifras, los organizadores habían anunciado la cancelación de la edición 2018 del festival.

“Algunos hombres aparentemente no pueden comportarse. Es una lástima. Hemos decidido cancelar Bråvalla 2018“. Con esas palabras los organizadores despidieron el festival, luego de que hasta el primer ministro sueco, Stefan Lofven, declaró que había que detener ese comportamiento y había propuesto mayor vigilancia en conciertos.

Ante esta triste noticia derivada de un hecho aún más triste, la comediante y locutora sueca Emma Knycare mostró su indignación en las redes sociales: “¿Qué les parecería hacer un festival donde sólo no-hombres fueran bienvenidas, hasta que TODOS los hombres aprendan a comportarse?”.

Vad tror ni om att vi styr ihop en asfet festival dit bara icke män är välkomna som vi kör tills ALLA män har lärt sig hur en beter sig? — Emma Knyckare (@Knyckare) July 2, 2017

Reclamo que recibió tal nivel de apoyo que días más tarde, la comediante sueca confirmó vía Instagram que el “primer festival de rock sin hombres será realizado el próximo verano”.

Y, aunque a algunos este festival pueda parecer una exageración, ninguna medida es demasiado grave a la hora de brindar seguridad a las asistentes a un festival. En el caso de Bråvalla, artistas como Munford & Sons habían firmado una declaración condenando la violencia sexual al interior del festival.

Además, este no es el único festival que cuenta con espacio reservado exclusivamente para mujeres, “The Sisterhood” es el escenario que solo admite mujeres de Galastonbury en el Reino Unido. Todo el programa de actuaciones, el equipo técnico, la seguridad y otros oficios relacionados con el funcionamiento del escenario son femeninos. A la lista también se suman Electric Forest en EEUU y Shambhala en Canadá.