Larsen C: Grieta en la Antártica está a un paso de generar el iceberg más grande de la historia

Todas las miradas están puestas en la barrera de hielo Larsen C de la Antártida, donde una profunda grieta continúa abriéndose paso y deja un enorme bloque a punto de desprenderse.

Cuando finalmente lo haga, quedará a la deriva uno de los mayores icebergs jamás registrados. Pero incluso antes de que ocurra lo inevitable, la misión CryoSat de la ESA ya puede revelar algunos de los datos clave del futuro iceberg.

La grieta, monitorizada por los dos radares de Sentinel-1 de la constelación Copernicus, presenta en estos momentos unos 200 km de longitud, por lo que apenas quedan 5 km entre su final y el océano.

El investigador del Proyecto MIDAS, Adrian Luckman, quien está a cargo de monitorear la fractura, advirtió la noche el jueves que la pieza de hielo está a punto de separarse y que sólo se mantiene unida por 2,8 millas, es decir, unos 4,5 kilómetros.

El análisis, a través de las imágenes satelitales, explicó el científico muestran además que la última parte de la grieta se está rompiendo en distintas direcciones, por lo que es inminente su fractura.

Close-up of #Sentinel1 Larsen C interferogram – rift branches in all directions. See also: https://t.co/dCZI9Tegtz. Not one clean berg then! pic.twitter.com/sxsCQFZsli

— Adrian Luckman (@adrian_luckman) July 6, 2017