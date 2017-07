Allamand: ”Nuestro mensaje no llega a personas que se esfuerzan pero que nos les va tan bien”

El senador RN, Andrés Allamand se refirió a los resultados de las elecciones primarias asegurando que el candidato de Chile Vamos, el ex presidente Sebastián Piñera “quedó en una posición inmejorable”, aunque afirmó que el desafío del conglomerado de oposición es “hablarle a las personas que no les va bien en la vida”.

“Muchas veces nuestro mensaje no llega a personas que se esfuerzan, pero que nos les va tan bien, y que en consecuencia necesitan ayuda directa del Estado. Hay algo en el mensaje de Ossandón que apunta directamente a esas personas (…) No puede haber un país en que la mitad progrese y la otra mitad no progrese. Lo que nos está diciendo esto es que la campaña de Piñera tiene que tener un énfasis social más marcado”, sostuvo el parlamentario en entrevista con El Mercurio.

Respecto a la figura de Piñera, Allamand afirmó que “Piñera entra a la cancha avalado por la legitimidad de una primaria cuya convocatoria excedió todos los pronósticos, derribando el mito de que solo la izquierda se moviliza.

“También es inmejorable porque si bien la campaña fue áspera, al mismo tiempo fue particularmente exigente con los candidatos, y en esa lógica, él logró demostrarle al país que es el mejor preparado. Por donde se mire la situación es óptima”, afirmó.

En este sentido, el legislador afirmó que el bloque debe consolidar la unidad de cara a noviembre, remarcando que se tiene que convencer al electorado para que “no se quede en la casa” en el marco de una elección con voto voluntario, agregando que el principal objetivo es captar al votante de Ossandón y Felipe Kast.

“En la democracia contemporánea nadie es dueño de sus votos. En el caso de Kast, hay una afinidad ideológica muy marcada sin perjuicio de que hay ciertos contenidos de Evópoli con los que hay diferencias”, sostuvo.

En relación a Ossandón, Allamand indicó que “Su votación tiene un claro efecto “Puente Alto”, porque fue muy potente en esa comuna y en sus alrededores”, reiterando que la candidatura de Piñera debe tener un énfasis social .

Sobre un eventual gobierno de Chile Vamos, el senador sostuvo que será de “rectificación, pero con realismo. En muchas materias vamos a tener que arar con los bueyes que se tengan. Por ejemplo, no va a haber espacio para una rebaja tributaria. El próximo gobierno va a asumir con un tremendo déficit, con compromisos que no están financiados”.