Cómo sacarle más partido a tu perfil de Linkedin

Linkedin se ha convertido en una de las comunidades de profesionales más relevantes en el mundo, conectando a más de 500 millones de usuarios registrados en 200 países. Actualmente y, de acuerdo a datos de la plataforma, del total de registrados a nivel mundial, 61 M son senior-level influencers, 44M son considerados tomadores de decisiones y 10M son líderes de opinión. En este contexto, resulta clave cuidar la imagen que se proyecta en la red, a fin de impactar positivamente en la marca personal y así impulsar la carrera profesional.

En ese contexto, Elena Camacho, consultora executive de Professionals de Randstad comparte algunos tips para cuidar la imagen que se proyecta en Linkedin “tanto si estás buscando trabajo de manera activa como si estás en la red para ampliar tu networking o estar al día en tendencias de tu industria, la calidad del perfil juega un papel esencial. Como un ‘desde’ se debe incluir información profesional relevante, como cargos, estudios, certificaciones y habilidades que impactarán a la empresa para la cual trabajas o quisieras trabajar. El cómo te vendas a ti mismo habla mucho del impacto que puedas hacer a nivel de resultados y de relación con tus jefes y compañeros de trabajo. Sé estratégico en la información que proporcionas. Menciona aquello en lo que quieres enfocarte y prioriza a fin de dar solidez y foco al perfil”.

Otro aspecto relevante es el título, debido a que es lo primero que aparece en los resultados de búsqueda y al visitar el perfil. En este punto debe colocar una representación precisa de dónde está ahora y, si aplica y se siente cómodo, poner el sello con algo de creatividad, sin caer en proclamaciones ostentosas como “gurú”. El siguiente punto a tomar en cuenta es el extracto, ser breve y específico, ya que dependiendo del contenido, el reclutador seguirá avanzando en el resto del perfil. Incluya además un resumen profesional, aspiraciones y metas. Eso entrega información muy valiosa para el proceso de selección.

“Es importante compartir los méritos recibidos, a través de ejemplos de trabajos y proyectos realizados. Y si quieres destacar aún más, preséntalos de manera creativa, con videos o infografías”, sostiene la ejecutiva de la multinacional. Asimismo, incluir participación en asociaciones y grupos es valorado por algunas empresas, como por ejemplo actividades de voluntariado social, para aquellas organizaciones enfocadas en la responsabilidad social.

Por otra parte, si el usuario desea tener una proyección hacia otros países, especialmente hacia aquellos que no son de habla hispana, lo más recomendable es publicar el perfil en más de un idioma, para otorgar un valor añadido y acceder a un mayor número de posibles empleadores.

Respecto a la fotografía que se publica en el perfil, la consultora comenta que “es nuestro rostro profesional el que se debe mostrar en Linkedin y no el de las vacaciones o del sábado por la noche. Por eso la foto de Facebook puede no ser la mejor a la hora de mostrarnos en el mundo laboral y por si hace falta decirlo, no debe ser una selfie”. En este sentido, la foto tiene que representar a la persona como profesional, pudiéndole dar un toque personal siempre y cuando esté dentro de los límites del mundo del trabajo.

¡A conectar!

Crear una red de contactos amplia, es fundamental para poder sacarle provecho a la plataforma. De acuerdo a los resultados de una encuesta mundial realizada por Linkedin, 80% de los profesionales considera el networking como parte importante del éxito de su carrera y no sólo eso, 70% fue contratado por una compañía con la cual tenía una conexión. En este sentido, lo más recomendable es que, además de conectar con colegas y contactos de negocios, también es clave agregar influenciadores del sector o industria, ya que estrechar vínculos con ellos puede dar buenos resultados. Para realizarlo, es apropiado enviar invitaciones personalizadas para aquellas personas que no son tan cercanas, a fin de demostrar atención en el detalle y voluntad de realizar una red de contactos sólida y útil.

Adicionalmente, entablar comunicación con las personas de la red también puede resultar positivo. De acuerdo a resultados de la encuesta, 35% de los encuestados afirma que una conversación informal a través de Linkedin Messaging generó una nueva oportunidad y 61% de los profesionales en el mundo están de acuerdo en que la comunicación online con su red profesional puede dar lugar a oportunidades de trabajo.