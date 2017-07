Vocera de Gobierno: "Piñera no está nunca a la altura de un estadista”

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, le respondió al candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, a raíz de las críticas emanadas por el ex Mandatario a la actual administración de Michelle Bachelet.

En este sentido, Narváez señaló que Piñera que no tuvo “ningún pudor en utilizar el tema del triste accidente y desaparición de los mineros en Chile Chico, lo que resulta bastante descuadrado”.

Esto, luego que el otrora jefe de Estado afirmó días después de la tragedia que le habría costado la vida a dos trabajadores del yacimiento Delia II en Aysén, que nadie desde el ejecutivo lo llamó para pedirle ayuda a raíz de su experiencia en el exitoso rescate de los 33 mineros.

En este sentido, la secretaria de Estado sostuvo que el abanderado de Chile Vamos “manipula a la opinión pública, de usar electoralmente “temas sensibles” -como las muertes de menores ocurridas en centros del Sename- y de aplicar un “guión” sobre terrorismo, delincuencia y “un país sombrío”, señaló el diario La Tercera.

Sobre lo anterior, Narváez fue más allá y aseguró que el ex Presidente “no está nunca a la altura de un estadista”.

Además, sobre los planteamientos de Piñera acerca del tema Sename esgrime que “habla de los límites éticos que él tiene. Además, tiene un guión en la campaña que es reñido con la ética. Manipular a la opinión pública con el temor y el miedo, de verdad creo que es una de las cosas más bajas que uno puede hacer”.

En cuanto a los resultados obtenidos por el ex mandatario en las pasadas primarias presidenciales de Chile Vamos, la ministra dijo que su victoria se debe a la “votación de la derecha dura, no me parece una cosa extraordinaria”. No obstante, reconoció que “no hay que desmerecer. Me parece importante el ejercicio democrático”.

Pero no todos los mensajes fueron dirigidos a Piñera. La jefa de cartera también repasó en parte el comportamiento de la Nueva Mayoría en cuanto a lo que es apoyo al Gobierno, asegurando que “quisiera ver más entusiasmo” en las filas oficialistas.

“Este es un año en el que las elecciones están abiertas. Entonces, es muy importante que todas las candidaturas, y por supuesto nuestro interés es que las de la Nueva Mayoría, trabajen muy conscientes de lo que se está jugando en esta elección”, sostuvo.