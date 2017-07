Así fue el impactante derrumbe de un edificio en el Tíbet por las fuertes lluvias

Producto de las fuertes inundaciones que han azotado a China, un edificio de cinco pisos cedió y se derrumbó por completo en el Tíbet, región autónoma del gigante asiático.

Según difundieron varios medios locales, el edificio ya había sido evacuado, razón por la cual no se reportaron heridos tras la caída de la construcción.

Desde junio, las fuertes lluvias han dejado 83 personas muertas en China producto de las inundaciones y desprendimiento de terrenos.

Además, las lluvias afectan a varios países de la región, hacia la frontera suroeste del Tíbet, en la India, las intensas precipitaciones también han dejado múltiples estragos, de acuerdo a lo publicado por The Times of India.

Rain-triggered floods bring down 5-story building in SW China's Tibet; no casualties reported pic.twitter.com/U66ecJLiXM — China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 10, 2017

Heavy #flood washed away a five-story building and a truck in Tibet. No injuries reported as residents were evacuated in time. pic.twitter.com/OLscXTg3ZW — China Daily (@ChinaDailyUSA) July 10, 2017