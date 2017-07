"Me acusan de estar poseído": joven es increpado por "pervertir a niños" al usar bicicleta con canasto

Enfrentamientos y alegatos tanto a favor como en contra ocurrieron esta jornada frente a La Moneda luego que se diera inicio al recorrido del “bus de la libertad” por Santiago, el cual fue seguido por la creación del Movilh, el “bus de la diversidad”.

Y en medio de este hecho, un joven identificado como Darío aseguró en 24 Horas que fue duramente increpado por quienes apoyaban la máquina traída por la ONG española HazteOir, debido a que se movilizaba en una bicicleta con canasto.

“Yo iba pasando y hay gente que me dice que estoy poseído por llevar una bicicleta que dicen que no corresponde a mi género. Me acusan de ser distorsionado y de pervertir a los niños”, expresó el hombre.

Ante esto, señaló que les respondió que “el género es una construcción social producto del capitalismo” y que puede usar la bicicleta libremente.

Hombre dijo que adherentes del #BusDeLaLibertad lo trataron de pervertido por ir en una bicicleta con canasto 😒 pic.twitter.com/t1FzUWS3El — Dani Mode 🎹 (@danielcorvalan) 10 de julio de 2017