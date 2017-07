El nuevo ataque a la prensa que la familia Trump difunde por redes sociales

El hijo mayor del clan Trump, Donald Jr., compartió un video editado en Twitter donde se ve la imagen de su padre como si fuera un piloto de la película “Top Gun”, derribando a un jet ruso con el símbolo de CNN encima.

La cara del presidente Trump está sobrepuesta sobre el cuerpo del personaje protagonizado por Tom Cruise en 1986. En el video se escucha a Trump expresando su famosa frase de “you’re fired” (“estás despedido”) antes de lanzar el misil.

One of the best I've seen. 😂🇺🇸😂🇺🇸 https://t.co/rqCplijJ57

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 8, 2017