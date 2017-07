Tragedia militar en EEUU: Mueren todos los pasajeros en accidente de avión

Un grave accidente enluta al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, alrededor de doce personas murieron hoy al estrellarse un avión militar en el estado de Misisipi, según informaron las autoridades, que todavía buscan a tripulantes desaparecidos.

El sheriff del condado de Leflore, Ricky Banks, explicó a medios locales que en la máquina viajaban 16 personas, casi el doble de las nueve de las que se había informado inicialmente.

Posteriormente, el director de la Oficina de Gestión de Emergencias del mismo sector, Frank Randle, informó a medios locales que los equipos de rescate hallaron los dieciséis cuerpos tras varias horas de búsqueda y que no hay supervivientes.

El Cuerpo de Marines confirmó el accidente de su aeronave, pero no ofreció más detalles del siniestro, por lo que aún se desconoce si entre los tripulantes había civiles.



A USMC KC-130 mishap occurred the evening of July 10. Further information will be released as available. pic.twitter.com/QEFhooJZmC

— U.S. Marines (@USMC) July 11, 2017