Así fue el crudo relato de Nabila Rifo en el juicio que declaró culpable a Mauricio Ortega

Pasadas las 8:30 del viernes 23 de marzo, Nabila Rifo hizo ingreso a la sala del Tribunal de Coyhaique, en la novena jornada del juicio oral en contra de Mauricio Ortega, único imputado como el autor de la brutal golpiza en la que la mujer perdió sus ojos.

Antes de comenzar, las abogadas del Ministerio de la Mujer y de Interior, solicitaron que se impidiera la publicación del testimonio de Rifo. Sin embargo, tras la consulta realizada por los jueces Nabila descartó la solicitud afirmando que quería declarar de manera pública para que se conociera su testimonio.

En su declaración Nabila recordó el hecho relatado por Mauricio Ortega en el primer día del juicio oral, en el que se le acusó de actuar de manera violenta e intentar ingresar a la casa de Rifo rompiendo las puertas con un hacha.

“No lo vi ebrio, pero lo vi con unos rojos, como si estaba en otro mundo, nunca lo había visto así y me dio mucho miedo”, relató la víctima sobre el acontecimiento. “El entra con el hacha, y le dice a los niños, con ustedes no es nada chicos, es con su mamá”, recordó.

“Yo hice una denuncia y tenía él prohibido ir a la casa y pasaban los carabineros a verme. Fuimos al tribunal y a el le dieron una multa y que se hiciera un tratamiento para los hombres violentos, pero el nunca fue”, contó y añadió que “cómo dijo que nunca más lo iba a volver a ser, lo acepté”.

El fiscal le preguntó a Nabila si creyó la versión, a lo que ella respondió “sí, pero no mucho, porque sabía como era”.

La declaración de Nabila se centró en gran parte en la jornada previa al ataque del 14 de mayo y los detalles de la agresión sufrida por Rifo. La mujer relató con detalles que Ortega se comportó de manera violenta luego que ella le cobran un dinero que le debía.

“Mi hermana se llevó a mis hijos más chicos y a los dos más grandes”, recordó Nabila relatando que los pequeños estaban asustados por el comportamiento de Ortega.

Sobre el momento del ataque, la víctima recordó que al interior de la casa comenzó la discusión “me dijo maraca de mierda, por tu culpa pasan todas las cosas y me pegó un palmetazo y un combo, yo me caí”.

Al salir de la casa, según el relato, Ortega la siguió y fue ahí cuando comenzó la agresión.”Mauricio empieza a seguirme, lo espero un poco porque él me dijo que no peleemos, íbamos caminando para arriba donde había un árbol y ahí quedamos frente a frente y se puso a alegar”.

“Me doy vuelta y siento que me pega en la cabeza”. “Me botó en el pasto y de ahí no doy más, quedo mirando para arriba y me hago la muerta para que no me siga pegando”, dijo Nabila.