China y Brasil lideran crecimiento de exportaciones de vino chileno

Las exportaciones de vino chileno en mayo alcanzaron un crecimiento de 4,9% en volumen y 1,5% en valor de exportaciones de vino embotellado, explicado principalmente por el buen desempeño de China y Brasil.

Así, los envíos retomaron el ritmo de los primeros tres meses del año y que se frenó en abril, totalizando en mayo 5,3 millones de cajas de vino embotellado (US$ 142 millones), informó Vinos de Chile.

En el acumulado de este año, entre enero y mayo, las exportaciones crecieron 5.9% en volumen y 4.5% en valor respecto al mismo período del año anterior. El precio promedio, en tanto, cayó levemente un 1,3%.

Al analizar por mercado, el gremio destacó el “alza notable en los envíos hacia China (49% en vol. y 49.3% en valor) y hacia Brasil (29.5% en vol. y 28.2% en valor), que se ubican en el 1er. y 3er. lugar este mes, con US$ 24 y US$ 14 millones respectivamente. EEUU, en tanto, el segundo mayor destino en mayo con US$ 16 millones, experimentó sólo un aumento en volumen exportado (7.7%)”.

Exportaciones por segmento de precios

En mayo, el crecimiento en las exportaciones se concentró en el segmento de US$ 0-20/caja. No obstante, dado el buen inicio de año, en lo que va de 2017 se registra un alza no sólo en vinos por debajo de US$ 40/caja, sino también en la categoría >US$ 60/caja, tanto en volumen (7,2%) como en valor (8,4%).