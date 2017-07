Donald Trump Jr. publica mails y admite haber buscado ayuda rusa contra Clinton

Siguen apareciendo nuevos antecedentes sobre la trama rusa en EEUU, pero esta vez fue el propio hijo del presidente el que dio información al respecto. Donald Trump Jr. divulgó este martes correos electrónicos en los que aceptó reunirse con una abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, que podía aportar datos comprometedores sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton, en plena campaña electoral de 2016.

De acuerdo a las misivas dadas a conocer, el abogado Rob Goldstone informó al hijo del mandatario que había personas en Rusia que tenían “documentos oficiales e información que podía comprometer a Hillary” y que ello podía ser “muy útil” para su padre.

(Es información) de muy alto nivel y muy sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y de su gobierno al señor Trump”, Rob Goldstone, abogado.

Es información “de muy alto nivel y muy sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y de su gobierno al señor Trump”, agregó el defensor. A lo que el primogénito del jefe de Estado respondió que estaba viajando en ese momento, pero dejó claro su interés: “Si es lo que me dices, me encantaría”.

El hijo de Trump pretendía agendar una entrevista telefónica, pero Goldstone le sugirió un contacto con el empresario ruso Aras Agalarov para definir los detalles del encuentro con la abogada rusa, el que finalmente se realizó el 9 de junio en una oficina de la Torre Trump en Nueva York, con la presencia además de Jared Kushner, esposo de la hija de Ivanka Trump, y Paul Manafort, jefe de campaña del magnate en ese entonces.

Nunca tuve ninguna información sensible sobre Hillary Clinton, ni nunca fue mi intención tenerla”, Natalia Veselnitskaya, abogada rusa.

No obstante, Trump Jr. explicó en Twitter que Veselnitskaya, “no tenía información para proporcionar y quería hablar sobre la política de adopción” de niños rusos por parte de familias estadounidenses.

Esta versión se suma a la de la abogada que indicó que “nunca tuve ninguna información sensible sobre Hillary Clinton, ni nunca fue mi intención tenerla”, aseguró a través de un intérprete, para añadir que Trump Jr, Kushner y Manafort “posiblemente estaban buscando” esos datos.

Trump defiende a su hijo

Este martes Trump Jr. afirmó que decidió divulgar los correos electrónicos que condujeron a la reunión para ser “totalmente transparente”, aunque al mismo tiempo dejó en evidencia que accedió al encuentro en busca de informaciones para perjudicar a Clinton.

Ante ese gesto, el presidente emitió una mínima declaración donde defendió a su hijo, al que definió como una persona de “muchas cualidades”. “Aplaudo su transparencia”, agregó.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017