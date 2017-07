Cómo la participación de la Roja en la Copa Confederaciones ayuda a la imagen del país

Ya han pasado casi dos semanas desde que se jugó la final de la Copa Confederaciones, donde Chile lamentablemente no consiguió salir campeón. Sin embargo, hay algo más que se puede sacar al limpio y que quizás nuestros seleccionados ni han contemplado.

La Fundación Imagen de Chile realizó un monitoreo a la cobertura que logró nuestro país y La Roja durante su participación en este torneo, dando cuenta por ejemplo, que se generaron que 3.315 noticias, en 34 países, entre el 12 de junio y el 3 de julio.

Seguramente fue porque la selección chilena se enfrentó dos veces al combinado germano, una de ellas en la misma final, que fue en Alemania fue donde se generaron más artículos de prensa con un total de 860. Más atrás se ubicó nuestro vecino Perú (388) y EEUU (158). En cuanto al análisis por región, fue en Latinoamérica donde se generó más cobertura con el 47,4% versus el 38,7% de Europa.

A nivel individual, los medios alemanes Berliner y Zeit fueron los que generaron mayor cobertura sobre la participación de la Selección Chilena en la Confederaciones, seguidos del medio peruano La República.

Eso sí, llama la atención que, considerando todos los medios que registraron publicaciones de equipo nacional relacionado al torneo, The Times of India alcanzó la mayor difusión con más de 809 millones de visitantes únicos a los artículos dedicados al equipo nacional. En segundo lugar se ubicó el diario británico The Guardian y luego La República.

¿Pero cómo el desempeño de la Roja puede influir en cómo el resto del mundo no percibe? “Es fundamental destacar que el avance deportivo de una nación juega un rol protagónico en la construcción de su marca país, al ser un claro indicador de calidad de vida, nivel cultural y desarrollo. De hecho, el estudio que año a año mide la evolución de la imagen de 50 naciones, el Nation Brands Index, incluye si el país destaca en materias deportivas como una de las variables que inciden en su reputación a nivel internacional”, sostiene Myriam Gómez, directora ejecutiva de Imagen de Chile.

Cómo ayuda la mayor visibilidad en el mundo

En este caso la cobertura está enfocada en lo deportivo, pero Gómez afirma que esta exposición de Chile al mundo puede redundar en otros beneficios para el país.

“La visibilidad mediática asociada a estos eventos deportivos influye de manera positiva, pues contribuye a fortalecer nuestra imagen país y eso es un gran activo que permite generar empleos, incrementar las exportaciones nacionales, atraer inversión extranjera, aumentar el interés por el turismo y en definitiva hacer crecer los niveles de influencia política y cultural de nuestra nación”, asegura.

En ese sentido, añade que la proyección de Chile como un actor deportivo relevante fortalece nuestra imagen país. “Define a la nación ante el mundo, es sinónimo de desarrollo y competitividad”, apunta.

Si bien, acota que el cómo reconocen a un país en el exterior responde a variables estructurales, que se modifican en horizontes de largo, insisten en que “el deporte es uno de los aspectos que nos está visibilizando con fuerza en el extranjero, dado que lo vemos en los análisis de prensa internacional que realizamos permanentemente, donde esta dimensión se encuentra siempre entre las tres más cubiertas”.