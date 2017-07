¿Quién es la abogada rusa que le filtró información del Kremlin al clan Trump para las elecciones de EEUU?

La abogada rusa que se reunió en junio pasado con Donald Trump Jr, hijo mayor del presidente de EEUU, negó en una entrevista divulgada hoy tener nexos con el Kremlin y también haber dado en ese encuentro información comprometedora sobre la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton.

En una entrevista con la cadena de televisión NBC, la abogada Natalia Veselnitskaya ofreció su versión de lo ocurrido en ese encuentro con Donald Trump Jr., celebrado el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York.

No obstante, a juicio de la abogada, es “muy posible” que el hijo mayor del presidente Donald Trump esperara obtener ese tipo de información de la reunión, porque “ellos (la campaña del magnate) la querían desesperadamente”.

En línea con lo afirmado por el Kremlin, Veselnitskaya negó estar conectada o trabajar para el Gobierno ruso y detalló que, durante la reunión en la Torre Trump, Donald Jr. le preguntó si tenía “registros financieros que pudieran probar que fondos usados para patrocinar al DNC (Comité Nacional Demócrata) venían de fuentes inapropiadas”.

Por otro lado, la abogada sostuvo que un hombre que no conocía y cuyo nombre no ha facilitado la llamó por teléfono mientras estaba en Nueva York por trabajo para que acudiera a una reunión con la campaña de Trump.

En su currículum destaca su labor de presión en contra de la denominada Ley Magnitski, destinada a sancionar y perseguir a ciudadanos rusos responsables de la sospechosa muerte del abogado Serguéi Magnistki, quien colaboraba con un cliente estadounidense, fue encarcelado de forma irregular por descubrir una estafa de 230 millones de dólares. Fue asesinado en prisión después de un año en sufrir una paliza y no recibir los tratamientos médicos adecuados.

Además, también se sabe que esta abogada es de ideas conservadoras, muy en la línea del Gobierno ruso, y también respalda públicamente en su Facebook las principales decisiones adoptadas por Donald Trump desde que es presidente.

Donald Trump Jr. ha tratado de quitar hierro al asunto e insinuó este lunes en Twitter que efectivamente acudió a la reunión para obtener información sobre Clinton porque, en sus palabras, “tenía que escuchar”, aunque finalmente el encuentro “quedó en nada”.

Obviously I'm the first person on a campaign to ever take a meeting to hear info about an opponent… went nowhere but had to listen. https://t.co/ccUjL1KDEa

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 10, 2017