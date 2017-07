Cómo triunfar en una entrevista de trabajo por Skype

Las innovaciones tecnológicas están irrumpiendo en todos los procesos cuando de buscar y conseguir un empleo se trata.

Actualmente, muchos procedimientos del área de recursos humanos se han digitalizado, facilitando el trabajo de los equipos. Uno de ellos son las entrevistas a los candidatos, las cuales ya no necesariamente tienen que ser presenciales, gracias a la utilización de herramientas como Skype, que facilitan el proceso de selección al momento de entrevistar talentos que se encuentran en diferentes ciudades y países.

Al respecto, Silvana Bertoglio, consultor de Randstad Professionals comenta “si bien el formato de entrevista presencial sigue siendo el más utilizado, las online cada vez ganan mayor fuerza debido las ventajas que le otorgan a las empresas de contar con un mayor número perfiles, sin necesidad a limitarse a los que se encuentren en la misma ubicación geográfica. Adicionalmente, este tipo de entrevistas le ofrece mayor flexibilidad a los candidatos, permitiéndoles atenderlas en cualquier lugar, sin tener la necesidad de solicitar permisos en el trabajo”.

Los puntos a considerar

Resulta ser clave que los candidatos se preparen a fin de que se sientan cómodos. Lo primero que hay que tomar en cuenta antes de atender una entrevista por esta red social es verificar el equipo que se utilizará. Es recomendable tener la última versión de la herramienta descargada para que el rendimiento sea óptimo. Adicionalmente, es importante comprobar la conexión a internet, audio y cámara. Se pueden realizar pruebas previas para asegurarse que todo funcione a la perfección y así evitar inconvenientes al momento de la entrevista.

“Los problemas técnicos ocurren con frecuencia en este formato de entrevista, pudiéndole generar estrés al entrevistado. Por eso, es muy importante que se realicen las comprobaciones del sistema antes de la entrevista y en caso de haber problemas que impidan la comunicación fluida, notificarlo al momento, para evitar que la persona pierda información importante”, subraya Bertoglio.

El siguiente aspecto relevante que hay que considerar es el lugar donde se atenderá la entrevista. Hay que asegurarse que sea un espacio libre de distracciones, idealmente con un fondo vacío color neutral. “Hay que preparar la habitación para que ofrezca una experiencia visual agradable, ordenando la mesa de trabajo y todo lo que pueda estar en el campo visual de la cámara”, dice la especialista.

Adicionalmente, la iluminación importa y mucho. Estar contraluz generará que la persona se vea muy oscura y si la luz viene de desde arriba puede crear sombras que distorsionen la cara.

Otro punto importante es la vestimenta. A pesar de no encontrarte físicamente con el entrevistador, igual es relevante cuidar la imagen. Al respecto Silvana comenta “que atiendas la entrevista desde la casa no significa que puedas mostrarte ante la cámara en pijama y recién levantada. La imagen que se proyecta influye en la evaluación que haga la empresa del candidato”. Adicionalmente, no se recomienda utilizar ropa con estampados y accesorios muy llamativos, siendo la mejor opción optar por colores oscuros, especialmente si el fondo que se utilizará será una pared blanca.

Por otra parte, el lenguaje corporal es importante. Por ello se aconseja ajustar la cámara para que la visión del entrevistador sea de plano medio, mostrando las manos para se puedan ver los gestos. A su vez, al igual que en una entrevista presencial, la actitud contribuye a mejorar la imagen que el entrevistador construya del candidato. Por lo tanto, hay que sonreír y mantener la energía en la voz. Además, “mirar hacia la cámara y no a la pantalla ayudará a dar la impresión de que se mira a los ojos al entrevistador” agrega la ejecutiva.

Por último hay que practicar, practicar, practicar, en especial si se realizará en otro idioma. “En resumen lo más importante es tratar la entrevista virtual como una presencial, dándole la misma importancia, preparándose previamente y atendiéndola con seriedad. De esta manera, los candidatos podrán ofrecer una buena entrevista, transmitiendo una imagen adecuada al reclutador”, finaliza la ejecutiva.