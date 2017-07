¿Pueden cuidar a "Pesesín"?: Dejó a su pez al cuidado de sus vecinos mientras se fue de vacaciones

Los vecinos de una comunidad de vecinos de un edificio en España se encontraron con una extraña petición, tal como narró @Nuria_GMz, en Twitter.

Nuria llegó hasta la recepción de su edificio y se encontró con una sorpresa: uno de sus vecinos se fue de vacaciones y dejó su pez en el portal junto con una nota dirigida a la comunidad para que entre todos cuidaran de él.

“¡Hola vecinos! Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a ‘Pesesín’. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer, solo se le debe echar una vez al día. Dejo la comida y un cuadro para saber cuándo comió”, decía un papel que fue dejado en la entrada.

Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) July 11, 2017

Como se ven en las imágenes, los vecinos respondieron ante la petición del dueño que hasta ese momento no había sido identificado, cuidándolo y dándolo de comer todos los días. Incluso se dejaban mensajes en la hoja informativa para dar cuenta de todos los cuidados.

Esta historia de buena voluntad y comunidad entre vecinos dejó encantado a todo Twitter. Se ha convertido en todo un fenómeno viral, y el tuit de Nuria cuenta ya con casi 40.000 retuits y 68.000 ‘Me gusta’.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Todos alaban la generosidad de los vecinos y muchos dan instrucciones para que el ‘Pesesín’ tenga los mejores cuidados:

Que vecinos más majos, por Dios. Ojalá todo el mundo así 💗 — Jazmines (@JuliaJazmines) July 11, 2017

Pesesin es el pez con mejores vecinos del mundo. Pocos se hubieran interesado en darle de comer y cambiarle el agua. — Samantha Dengra (@Samantha_DM14) July 11, 2017

Finalmente, la dueña del pez, que ya regresó de sus vacaciones, dejó esta nota de agradecimiento a todos sus vecinos:

“MUCHAS GRACIAS A TODOS, VECINOS! De parte de Pesesín y en particular a los que habéis cambiado el agua y comprado comida. Aunque la comida que había dejado daba para un par de meses y ahora tendré que ponerlo a dieta, le ha encantado conoceros”.