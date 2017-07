Caso SQM: Fiscal Gómez solicitó audiencia de formalización de Rossi y Pizarro

Durante la mañana del jueves el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, envió por mail la solicitud de audiencia al 8° Juzgado de Garantía de Santiago para la formalización de los senadores Jorge Pizarro (DC) y Fulvio Rossi (independiente) por delitos tributarios.

De esta manera se confirman los rumores que se conocieron ayer sobre la intensión de la Fiscalía de formalizar a los legisladores por la presunta facilitación de boletas ideológicamente falsas a SQM.

A Rossi se le investiga por un total de $44 millones en boletas a través de tres personas, principalmente de su ex asesora de prensa, Mariela Molina; y a Pizarro por cerca de $45 millones a través de la empresa de sus hijos Ventus Consulting.

Sin embargo, la acción no pasaría a juicio oral si el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se querella contra los dos políticos, por lo tanto, no se podría conocer de forma pública y transparente los argumentos de cada parte, según la Fundación Ciudadano Inteligente.