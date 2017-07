Pánico en Londres por una cadena de ataques con ácido

Un adolescente fue detenido anoche en Londres tras cinco ataques perpetrados en la capital británica con una sustancia corrosiva, que dejaron a varias personas con heridas de consideración en el rostro, informó hoy la Policía.

Los ataques ocurrieron anoche en un espacio de 90 minutos en los barrios de Hackney, Stoke Newington e Islington, según las fuerzas del orden, que estiman que las cinco agresiones están vinculadas y el motivo parece ser el robo.

El arrestado, cuya identidad no ha sido facilitada, está retenido en una comisaría del este de Londres bajo la sospecha de robo y lesiones corporales graves, añadió la Policía.

Police arrest teenager as 2 men on moped carry out 5 acid attacks in 90 min spree across London. @metpoliceuk says alleged assaults 'linked' pic.twitter.com/3kxZ5eeL5C

— Police Professional (@PoliceP) July 14, 2017