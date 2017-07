Revisa los recorridos con mayor evasión del Transantiago

Durante el primer trimestre de 2017, la evasión del Transantiago se ubicó en el 31,4%. Sin embargo, al desglosar los números del último informe elaborado por la Secretaría de Fiscalización del Ministerio de Transportes, se pueden concluir distintas realidades según los recorridos y las comunas en que circulan los servicios.

Los recorridos con mayor evasión bruta del sistema, según la información a la que accedió Publimetro a través de la Ley de Transparencia, se encuentran en el sector sur de la capital, mientras aquellos con menor porcentaje de no pago corresponden a las comunas del sector oriente capitalino (ver infografía).

Pese a que el cálculo de evasión utiliza un porcentaje menor de fiscalizaciones, la información total recopilada entrega algunos detalles valiosos a la hora de incrementar la vigilancia, como, por ejemplo, la dirección de los evasores.

“Al año pasado detectábamos sólo el 4% del total de personas controladas. Tras obtener estos datos, este año ese número subió al 10%”, indicó a Publimetro, la secretaria ejecutiva de Fiscalización, Paula Flores.

Según la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, presidenta de la Comisión de Transportes de la Asociación Chilena de Municipalidades, las diferentes realidades de la evasión se explican debido a la baja infraestructura que existe en los sectores de menores recursos, lo cual se suma a la baja calidad del sistema en algunas villas.

“La presencia de torniquetes, paraderos en mejor estado o corredores, ayudan a tener mejores sistemas antievasión”, indicó.

Para el académico de la Escuela de Transportes de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Álvaro Miranda, el problema de la evasión no corresponde a un sólo problema, sino que es un asunto “multisistémico”.

No obstante, el experto cree que desde la autoridad no se han elaborado los estudios suficientes para abordar esta problemática y consideró que “las estrategias de solución han sido insuficientes”.

“Hay escasa información estadística, poco análisis serio y un problema de muchas dimensiones que se ha abordado de forma escasa por parte de la autoridad”, sostuvo.

En este sentido, Miranda criticó el uso de torniquetes como medida de control, dado que esta herramienta ” a largo plazo es ineficiente, dado que desmejora la calidad del servicio al limitar el acceso de las persona a los buses”.

“Se debe entregar más ayuda económica a quienes no pueden pagar la tarifa, pero no sabemos cuánto porque no tenemos índices de evasión por motivos. Sólo tenemos datos vagos sobre la evasión total” aseguró.

¿Cómo se mide la evasión?

Según explicó a Publimetro, Paula Flores, la evasión trimestral se mide luego de una compleja metodología estadística.

Se dividen los recorridos de las siete empresas, y allí, en cada caso, en tres grupos (micro unidad) dependiendo al porcentaje de pasajeros del sistema que transporta cada servicio.

Luego se seleccionan de forma aleatoria tres rutas por unidad. En cada una de ellas se suben inspectores incógnitos, quienes ubicados en cada puerta contabilizan a todos los usuarios que validan y aquellos que evaden en todas las paradas.

“Después sumamos todos los pasajeros que suben y que no pagan de cada servicio de la micro unidad. Luego se aplican fórmulas para corregir los errores dado que un servicio que lleva el 1% del sistema no puede pesar lo mismo que aquello que tienen hasta el 10%”, argumentó Flores.