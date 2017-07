Senador Rossi: "No voy a asistir a la audiencia de formalización" por caso SQM

El senador independiente Fulvio Rossi reafirmó su inocencia y señaló que “no voy a asistir a la audiencia de formalización” fijada para el 16 de agosto en el marco de la investigación por delitos tributarios en el marco del caso SQM que es investigada por el fiscal Pablo Gómez.

“La Fiscalía una vez más no solicitó mi desafuero, sino que espera que concurra a una audiencia de formalización que se realizará a sólo 3 meses de las elecciones”, expuso.

Quiero que sean los Tribunales de Justicia, un órgano jurisdiccional independiente, y no una instancia meramente administrativa, los que tomen la decisión, porque no confío en la imparcialidad ni objetividad de la Fiscalía”

El parlamentario indicó que “no es un capricho ni estoy haciendo uso de un privilegio. Lo decidí porque la ley no permite que en esa instancia yo pueda discutir la pertinencia de la solicitud de la Fiscalía, ni de las imputaciones que se me formulan. La Fiscalía quiso que esto llegara a este límite, no yo”.

“Quiero que sean los Tribunales de Justicia, un órgano jurisdiccional independiente, y no una instancia meramente administrativa, los que tomen la decisión, porque no confío en la imparcialidad ni objetividad de la Fiscalía”, dijo el legislador.

Yo no voy a llegar a acuerdos, porque los inocentes no llegamos a acuerdos”

Y enfatizó en que “yo no voy a negociar; como lo han hecho algunos”, y agregó que “yo no voy a llegar a acuerdos, porque los inocentes no llegamos a acuerdos”.

Antecedentes

A Rossi se le investiga por un total de $44 millones en boletas ideológicamente falsas emitidas presuntamente a través de tres personas, principalmente de su ex asesora de prensa, Mariela Molina, a la minera no metálica SQM.

El miércoles el parlamentario pidió al fiscal nacional, Jorge Abbott, su desafuero debido a la falta de un pronunciamiento desde Fiscalía, la cual ha perjudicado su imagen púbica y ha permitido su “instrumentalización política” en un año de elecciones.

El legislador será formalizado junto al senador Jorge Pizarro, a quién también se le investiga por delitos tributarios en el marco del mismo caso.