¿El efecto de Juego de Tronos? Texas aprueba una ley que permite llevar espadas en lugares públicos

A partir del 1 de septiembre, los tejanos podrán llevar espadas y otros cuchillos largos en público.

El gobernador republicano Greg Abbott firmó la ley House Bill 1935, que permite que cualquier arma con una hoja de más de 5,5 pulgadas pueda ser llevada en público. Eso permitiría que las espadas, las dagas, los machetes, los estiletes, los cuchillos largos y las lanzas sean llevadas en público.

La gente ya podía llevar cuchillos con cuchillas bajo el límite de 5,5 pulgadas, pero generalmente no podían comprar o llevar armas más largas. Ahora podrán tomar muchas más armas con ellos cuando hagan recados, por ejemplo, o cuando actúen sus escenas favoritas de Game of Thrones en el parque local

Hay algunos lugares donde la nueva ley no se aplicará – incluyendo escuelas, prisiones, hospitales, parques de diversiones o lugares de culto. Las láminas largas siguen prohibidas en los eventos deportivos. Y tampoco puedes llevar tu espada a un bar. Los diminutos colores de plástico que se pegan en la parte superior de un cóctel, sin embargo, son menos de 5,5 pulgadas, por lo que son todavía bien.

Pero Texas no es el primer estado en promulgar tal ley. Montana y Oklahoma han aprobado leyes que levantan sus prohibiciones sobre ciertas armas de pala, incluyendo espadas, en los últimos años, informó CNN. Pero después de que un hombre fue acusado de matar a un estudiante de la Universidad de Texas en Austin e hirió a otros tres con un cuchillo de caza, el debate sobre la legislación se retrasó.

Frullo ha defendido la ley diciendo que “No se debe criminalizar a personas que no tienen intención de cometer ningún tipo de crimen”.

