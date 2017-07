Guns N' Roses lidera las recaudaciones por giras alrededor del mundo este 2017

Nada menos que $ 151,5 millones de dólares acumula Guns N’ Roses en recaudaciones de su gira “Not In This Lifetime” durante los primeros seis meses del año. Bastante más lejos, pero con un nada de despreciable monto de US$ 118,1 millones, U2 se queda con el segundo puesto de los tours más exitosos de 2017. Todo gracias a su tour “The Joshua Tree”, que celebra 30 años tras el debut de su exitoso y laureado disco.

Tanto Guns N’ Roses como U2 se presentarán en Chile durante los próximos meses.

Las cifras fueron publicadas por Billboard citando el sitio especializado Pollstar, dedicado a entregar información sobre conciertos y megaeventos. Según explicaron, la industria de espectáculos musicales en vivo ya ha reunido 1.970 millones de dólares mundialmente en lo que va del año. Una cifra menor en US$ 10 millones en comparación a 2016 debido a que bajaron el precio de las entradas.

Justin Bieber se queda con el número tres mundial con US$ 93,2 millones. Metallica, en tanto, consiguió US$ 88 millones) y Depeche Mode cierra el top cinco con US$ 68,2 millones. Red Hot Chili Peppers quedó en el sexto puesto con US$ 68,8 millones y la artista femenina con mejores cifras fue Adele: $ 59 millones.

En el caso de Norteamérica, U2 se quedó con el primer puesto en un año récord: en este territorio se han reunido sobre $ 1.640 millones de dólares por este concepto, algo que implica un incremento de 11%.