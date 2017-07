En caída libre: Trump bate récord de desaprobación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó este domingo la ofensiva tras regresar de París, mientras un sondeo mostró una fuerte caída de su popularidad, reflejo de la frustración de la población ante su estancada agenda legislativa y otros asuntos.

En un tuit en la mañana del domingo, Trump recurrió a su lenguaje más fuerte contra uno de sus objetivos predilectos, los medios, denunciando el uso de “falsas fuentes anónimas” y una cobertura de los medios “sumamente sesgada e incluso fraudulenta”.

“Las noticias falsas están distorsionando la democracia en nuestro país”, indicó en el mismo mensaje.

With all of its phony unnamed sources & highly slanted & even fraudulent reporting, #Fake News is DISTORTING DEMOCRACY in our country!

Al mismo tiempo, uno de los abogados personales del mandatario, Jay Sekulow, hizo se paseó por cinco programas televisivos para argumentar que la reunión del hijo Donald Trump Jr. con una abogada rusa con la promesa de información dañina de la rival demócrata Hillary Clinton no fue ilegal.

“Lo que ocurrió en esa reunión (…) no violó ninguna ley, estatuto o código”, dijo Sekulow en la cadena NBC. También reiteró que Trump no está bajo ninguna investigación sobre la presunta injerencia de Moscú en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses.

– Caída en sondeo –

La ofensiva desde el Ejecutivo coincide con la divulgación de un sondeo de Washington Post-ABC News, que muestra una caída de seis puntos en la popularidad de Trump, de 42% en abril a 36% ahora, cuando se acerca a sus primeros seis meses en la Casa Blanca.

Simultáneamente, el nivel de desaprobación de la gestión del millonario subió cinco puntos a 58%, según la encuesta, que entrevistó a 1.001 adultos entre el 10 y el 13 de julio.

Trump respondió en un tuit: “Aunque 40% no está mal a estas alturas, la encuesta ABC/Washington Post fue una de las más imprecisas durante la campaña electoral!”.

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017