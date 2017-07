Solange Huerta y la crisis del Sename: “Necesitamos cambios profundos”

Solange Huerta, directora del Servicio Nacional de Menores, participó del programa de política y actualidad de TVN Estado Nacional, donde se refirió en profundidad a la crisis que vive el organismo, las críticas a su gestión y los futuros desafíos para superar las problemáticas reinantes.

En un principio, la jefa del Sename fue consultada por las acusaciones que se han hecho con respecto a la violación sistemática de los derechos humanos sufridas por los menores del organismo, basado en el lapidario informe de la comisión investigadora Sename II.

“En un estado de derecho eso debe ser determinado por los tribunales de justicia. Casos específicos y puntuales de violaciones, o vulneraciones, por ejemplo, tienen que ser sancionados. Tienen que ser efectivamente reparados”, aseguró Solange Huerta.

Además, la funcionaria pública sostuvo que en esos casos “hay que denunciar, hay que investigar y hay que sancionar si existen efectivamente funcionarios públicos que han vulnerado los derechos de los niños”.

La ex fiscal no eludió ningún tema en la entrevista televisada y respondió a las acusaciones sobre la existencia de operadores políticos en la institución. Según aseguró, durante su gestión no ha visto que esto ocurra y destacó que lo que ella ha buscado durante este año en el Sename “es generar en el servicio condiciones para que efectivamente exista transparencia”.

Vale recordar que Solange Huerta llegó a la dirección del Sename hace un año, luego de que se desatara la crisis de la institución tras conocerse el fallecimiento de la menor Lissette Villa en uno de los hogares de la entidad.

Desde que asumió el cargo, la abogada se dedicó a hacer un diagnóstico sobre la situación que se vivía en los distintos centros y las líneas de acción a corto, mediano y largo plazo.

Según señaló la jefa del Sename, lo que se plantea como problemática tiene que ver con la cantidad de niños que hay en cada hogar, ya que cuando la cifra de menores por recinto es muy grande, “el niño va perdiendo su individualidad”, dijo.

“Tenemos que evitar las residencias masivas porque la experiencia internacional demuestra que en las residencias masivas no se logra generar lo que el niño necesita”, comentó la ex fiscal nacional. La abogada enfatizó en que es necesario realizar “cambios profundos, porque los niños no pueden seguir esperando”. “La mirada que yo quiero transmitir en esto es que no basta quedarse en los síntomas”, sentenció Huerta.

