"Amo a Hitler": Escándalo en Alemania por mayor festival neonazi al que asistieron seis mil personas

La policía del estado de Turingia (al este de Alemania) ha abierto una investigación en torno al concierto neonazi celebrado este fin de semana en el pueblo de Themar, uno de los mayores eventos de este tipo de los últimos años en el país, hecho que quedó evidenciado en un video donde un amplio grupo de asistentes realiza el saludo nazi.

La polémica rodea el concierto, que reunió en una pequeña localidad de apenas 3.000 habitantes a 6.000 neonazis bajo el lema “Rock contra la extranjerización”, y la actuación de las autoridades, que hicieron un satisfactorio primer balance del fin de semana al no haberse registrado incidentes reseñables.

#the1507 Nazis yday in #Themar. Bringing Hitler salute banned in #Germany. Cops did nothing. Vid @KatharinaKoenig pic.twitter.com/mjAaYm4Qat

