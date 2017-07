Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 17 al 23 de julio

…Amigos este es un período en el que se manifestará lo opuesto a la semana anterior en todo sentido, es decir, si algo fue triste llega la alegría, pero si sabemos que algo fue alegre, y puede venir tristeza, pues entonces estamos avisados para saber esquivar, o quizás sobrellevar de la mejor manera lo que se nos puede acercar, no hay que achacarse, lo importante es prever que situaciones complejas podrían darse, y si no podemos proyectar pues simplemente aprender a tener mente fría frente a circunstancias difíciles para no dejarnos vencer por nada, sobre todo por las trampas de las energías negativas que suelen colocarnos instancias de tentación para que caigamos en ellas y entremos en situaciones complejas que nos puedan lastimar, cuando uno va con la verdad por delante tarde o temprano las cosas resultarán en favor nuestro, y quien no nos crea pues dejémoslo en el camino porque quiere decir que no es bueno para nosotros, si somos conscientes que somos buenas personas y no hemos dañado a nadie entonces debemos continuar, porque todo retornará al buen camino y podremos remontar la prueba impuesta por las malas vibras que lo único que buscan es alejarnos del sendero que nos lleva a la luz, no permitamos que eso suceda y sigamos adelante sin desfallecer, seremos triunfadores, y mantengamos la calma cuando la tierra genere movimientos porque en el autocontrol está el mejor sistema de protección para nosotros y para los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&… ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta semana es beneficioso sujetar lo que les ha costado alcanzar con tanto esfuerzo y adaptarse a las circunstancias…su carta anual es “La Templanza” y recomienda lo que implica mucha más moderación que de costumbre…su Vibración Numerológica de esta semana predice que sería muy positivo hacer las cosas con calma…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que se viene posibilidad de cambios…su número anual es (14) y sugiere que aunque los cambios son buenos es mejor que esta semana sigan con lo que tienen y aguarden…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para estar en Calma, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, esta semana la esperanza toca a su puerta, dependerá de uno abrirle y dejarla pasar, porque cuando hay fe en algo positivo la esperanza se hace realidad…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda seguir buscando aquello que nos hace bien…su Vibración Numerológica de esta semana predice que lo inesperado nos sorprenderá gratamente…el Número (17) les corresponde esta semana y avisa que usemos la experiencia pasada para seguir sin abandonar…su número anual es (9) y sugiere que busquemos la fuerza para continuar dentro de nosotros…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darnos Luz, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás que somos Seres Completos, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, venimos de una semana con buenas vibras y esta hay que estar muy prevenido porque lo negativo nos rodea, dependerá de nosotros abrir o no la puerta…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda ser precavido ante las tentaciones…su Vibración Numerológica de esta semana predice que en la medida que pensemos antes de actuar evitaremos problemas…el Número (18) les corresponde esta semana y avisa que seamos observadores y mantengamos la calma…su número anual es (6) y sugiere que abramos nuestra mente y evaluemos racionalmente todo antes de actuar…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Credibilidad, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, esta semana se sentirán agotados ante el esfuerzo reciente, sin embargo deben continuar porque reconstruir cuesta…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda sacar sus mejores energías para completar esta semana el proyecto…su Vibración Numerológica de esta semana predice que además un conflicto se soluciona…el Número (20) les corresponde esta semana y avisa que pueden aparecer nuevos intereses, pero se le sugiere culminar lo anterior…su número anual es (11) y sugiere que no duden y continúen…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para sacar Fuerzas y Concretar, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Empeño, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, siguen esta semana con el espíritu de sembrar, háganlo en calma, con detalle, porque estas son las bases de lo que quieren…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda echarle mano a todo lo que ayude a concretar en positivo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si son prácticos todo fluye maravillosamente…el Número (8) les corresponde esta semana y avisa que la fuerza está depende de ustedes seguir…su número anual es (10) y sugiere que aprovechen la vibración de empuje y sigan ordenando todo lo necesario…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para aportarles Calma, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, es buen momento de dejar lo emocional porque esta semana están un tanto apáticos, como que ha habido desilusiones en el camino…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no pescar esas desilusiones que son trampas de las energías negativas para decaerlos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si distraen su corazón jugando a razonar verán que no es importante lo que los tiene tristes…el Número (12) les corresponde esta semana y avisa que el tacto deben usarlo justamente ahora para evitar comentarios en su contra…su número anual es (15) y sugiere que si son prudentes y pacientes verán que la luz llega…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para mantener Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, ya las opciones se dieron y ahora es momento de evaluar que es lo que tienen en frente para con lógica decidir por lo mejor…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda con lógica descartar fríamente lo que no sirve…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si apelan a la sabiduría, propia o de otros, el camino se ilumina…el Número (2) les corresponde esta semana y avisa que la diplomacia les colabora…su número anual es (16) y sugiere que aunque haya muchas contrariedades esta semana no pierdan la calma y piensen antes de actuar…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para hacerles ver la realidad tal cual es, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Prudencia, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, a veces en la vida estamos muy bien y de pronto 180 grados las cosas se invierten hacia lo malo, es un truco de las energías negativas…su carta anual es “La Justicia” y recomienda mantener calma, evaluar, y decretar que van a remontar la prueba y lo harán…su Vibración Numerológica de esta semana predice que aunque se sientan liberados al descartar algo, o alguien, mejor analicen primero…el Número (16) les corresponde esta semana y avisa que podría ser un truco para que suelten lo que es bueno…su número anual es (8) y sugiere que continúen porque la luz está al final del túnel…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles Iluminación para decidir, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando las cosas tuvieron la calma suficiente eso nos prepara para iniciar con vigor y buenas vibras la semana…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda aprovechar porque este período para dar inicio a cosas nuevas o retomar de cero algo que no fue…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo es cuestión de iniciativa personal…el Número (1) les corresponde esta semana y avisa que iniciar algo es bueno siempre y cuando no sea tercamente…su número anual es (7) y sugiere que usen su sabiduría para remontar problemas anteriores…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Sabor a sus vidas, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Dulzura, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, maravilloso cuando las situaciones se invierten positivamente, buen momento para retomar, corregir y superar lo que no sirve emprendiendo en positivo…su carta anual es “La Luna” y recomienda no dudar y continuar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que cuando se es honesto siempre surgen las oportunidades para triunfar…el Número (19) les corresponde esta semana y avisa que mucha felicidad se sienten en el aire…su número anual es (18) y sugiere que escuchan malos consejos o comentarios evalúenlos y luego descarten lo que no sirve y sigan…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para hacerlos Pensar antes de actuar, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Perfección, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando estamos construyendo debemos tener las cosas claras, incorporar caprichos solo altera el ritmo para concretar lo buscado…su carta anual es “El Juicio” y recomienda siempre evaluar con frialdad, meter ilusiones en instancias concretas puede alterar más que aportar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si toman con calma ese ideal, y lo piensan en calma, podrían incorporarlo siempre y cuando evalúen es beneficioso…el Número (21) les corresponde esta semana y avisa que la fortuna es buena siempre y cuando no sea basada solo en ilusiones…su número anual es (20) y sugiere que si descartan lo que no es factible de realizar, y toman lo que se puede concretar la cosa fluye…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para hacerles ver las cosas Iluminadamente, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Modernidad, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, una cosa es ser práctico y otra tener que hacer las cosas que consideras son las más adecuadas, a veces es más fácil decirlo que hacerlo…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda evaluar y proyectar para visualizar que tan factible es lo que queremos implementar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que a veces para ganar hay que arriesgar, pero el riesgo debería ser lo más calculado para evitar grandes fracasos…el Número (4) les corresponde esta semana y avisa que no se dejen impactar por las posibles grandes ganancias a veces solo son tentaciones…su número anual es (2) y sugiere que no se dejen convencer, analicen y decidan por ustedes mismos…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para darles Calma y Visión, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Orden, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…