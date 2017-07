ISP suspende a laboratorio por problemas de contaminación microbiológica

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), instruyó preventivamente la suspensión de fabricación y prohibición de distribución de productos farmacéuticos al laboratorio Mintlab Co S.A.

Esto, por detectar problemas de contaminación microbiológica en la producción de agua purificada durante una visita inspectiva, instruyéndose además un sumario sanitario al laboratorio por dichas faltas.

Al momento de la prohibición de distribución, el laboratorio tenía almacenados 793 lotes de medicamentos, equivalente a 8.944.201 unidades, las cuales se encuentran retenidas y no podrán ser distribuidas hasta que no se pruebe su calidad.

Entre los fármacos que se encuentran en el laboratorio están: el Geniol, medicamento utilizado para el tratamiento sintomático de los estados gripales y resfrío común con 652.577 unidades, Alprazolam con 424.424, Amoxicilina con 268.862, el Ibuprofeno con 203.507, y el Paracetamol con 27.121 unidades.

Al ser ésta una medida preventiva no afecta a los medicamentos que se encuentran distribuidos en las farmacias debido a que el laboratorio farmacéutico Mintlab Co S.A es fiscalizado por el ISP, y en las visitas anteriores no se detectaron este tipo de fallas.

Las medidas sanitarias serán levantadas una vez que Mintlab presente información al ISP que asegure la calidad del agua purificada, con la cual fueron realizados estos medicamentos.

Lo anterior a través de un reporte de validación del proceso productivo de agua purificada, así como de una tabla por cada fármaco producido con anterioridad al 31 de mayo de 2017 y su respectivo Informe de Análisis de agua purificada. Una vez realizado el análisis por parte del ISP, en caso necesario, se instruirá la destrucción de los productos que no demuestren la calidad requerida.

El laboratorio de producción farmacéutica, que está ubicado en la comuna de Independencia, cuenta con 377 productos farmacéuticos con registros sanitarios en el ISP.