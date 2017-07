La polémica detrás del "bus de la familia": la versión 2.0 del "bus de la libertad" que recorrerá el sur del país

Para este miércoles, en la Plaza de la Independencia de Concepción, se espera que inicia su marcha el “bus de la familia”, un símil del “bus de la libertad”, el cual recorrió Santiago y Valparaíso, ciudades en donde hubo manifestaciones tanto a favor como en contra, y que se dejó varias polémicas durante sus tres días de tránsito.

En esta ocasiones, grupos evangélicos de la zona intentaron emular a la máquina traída a Chile por la organización Citizen Go, y esperan llegar hasta Puerto Montt, de acuerdo a lo informado por sus organizadores, los cuales además crearon un evento en Facebook.

“Buscamos mostrar nuestro malestar con el gobierno sobre lo que se le quiere enseñar a nuestros hijos”, indicó al diario El Sur el obispo Carlos Adams.

El hombre descartó además que el “bus de la familia” busque provocar, afirmando que “no es que no aceptamos al mundo homosexual o transexual, lo que pedimos es que el gobierno, si se está yendo, no haga estos cambios (a la educación en materia de sexualidad). Estamos muy preocupados de lo que pasará. En todo caso, insisto que no buscamos confrontación”.

Sin embargo, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció que realizarán protestas contra la máquina. “Nos manifestaron a favor del amor, del respeto, del matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género, así como contra quienes amparados en supuestas creencias religiosas humillan y denigran a las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género”, sostuvo el presidente de Movilh-Biobío, Esteban Guzmán.

Entre las señales de preocupación por parte de la comunidad gay de la zona destaca el polémico historial con el que cuenta Adams, quien ha dirigido duros términos contra el mundo homosexual.

En una nota del canal TVU de mayo del 2016, el hombre aseguró que “para nosotros lo que ha ellos le a pasado es un problema mental; han sido violados cuando niños y hoy día hay muchos de ellos que se creen mujer, le duelen hasta los ovarios, realmente hay un problema de cabecita ahí. La tendencia nuestra es llevarlos nuevamente al camino y que se encuentren con Dios y formen familia como es lo natural de la vida”.

