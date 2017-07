Revés para Trump: Republicanos se oponen a la reforma sanitaria y el proyecto debe ser presentado todo de nuevo

Otros dos legisladores republicanos de Estados Unidos anunciaron este lunes su oposición al proyecto de ley del Senado que reemplaza al Obamacare, prácticamente matando el plan en su versión actual y potencialmente enfrentando a un revés monumental al presidente Donald Trump.

“Mi colega @JerryMoran y yo no apoyaremos la MTP (moción para continuar) con esta versión del BCRA #HealthcareBill (reforma sanitaria)”, escribió el senador conservador Mike Lee en Twitter.

My colleague @SenMikeLee and I will not support the MTP to this version of BCRA. #HealthcareBill

Los republicanos controlan 52 de los 100 escaños del Senado. Los demócratas están unidos contra la polémica legislación, mientras que los republicanos se muestran divididos.

Los republicanos no podían permitirse más desertores, luego que los senadores Susan Collins y Rand Paul declararan su oposición la semana pasada.

Con la oposición de Lee y Moran, el proyecto de ley no tiene ninguna posibilidad de obtener una aprobación a menos que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, decida hacer cambios significativos para atraer a los escépticos.

El fin de semana, McConnell aplazó la votación para continuar con el proyecto de ley después de que el senador republicano John McCain se sometiera a cirugía por un coágulo en un ojo y quedara en recuperación en su casa de Arizona al menos por una semana.

Por su parte, Trump reprochó el inmovilismo de los congresistas, que volverán a sesionar el martes en el Senado después del asueto por el 4 de julio , Día de la Independencia. Ambas cámaras tienen programado estar en receso durante todo el mes de agosto.

“Estamos abajo por los todos los Demócratas y algunos Republicanos, la mayoría fueron leales, excelentes, y trabajaron muy duro. ¡Volveremos!”, escribió en Twitter.

We were let down by all of the Democrats and a few Republicans. Most Republicans were loyal, terrific & worked really hard. We will return!