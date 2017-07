Caso Sename: Sesión especial del Senado pidió medidas especiales a la Presidenta

El miércoles en el Senado se desarrolló la audiencia especial que trató la grave crisis que afecta al Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Política Nacional de la Infancia, en la que los parlamentarios pidieron una serie de medidas a la Presidenta.

En la sesión, que se agendó luego de que la Cámara de Diputados rechazara el informe final de la Comisión Investigadora Sename II, se destacó “el tono” conciliador con el que se llevó adelante el debate, con el mea culpa de que las políticas asociadas han fracasado y que la problemática va más allá de los recursos que se destinen a la institución.

Todos los presentes respaldaron un proyecto de acuerdo, por medio del cual se solicita a la Presidenta de la República la adopción de una serie de medidas con el objeto de afrontar la crisis.

Entre las peticiones a la Mandataria se encuentran la creación de protocolos nacionales para la atención y el tratamiento de los niños institucionalizados en un máximo de tres meses, agilizar la tramitación de la ley de adopciones y que se otorgue y mantenga suma urgencia o discusión inmediata a los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso, entre otras.

Reacción desde el Gobierno

Al encuentro, asistió el ministro de Justicia, Jaime Campos, quien señaló que “la política e institucionalidad en esta materia está completamente colapsada y por ende es menester hacer esfuerzos sustantivos para transformarla e implementar todas las medidas de mejoramiento y gestión que proceda”.

“Sin embargo, y lo digo con dolor y a título personal, no se advierte que hayamos provocado una transformación o generado impacto notable (…) Lo que me permite afirmar que aquí no hay solo un problema de recursos, sino que uno más estructural”, lamentó.

En tanto, Solange Huerta, directora nacional del Sename, manifestó que el presente año se han enfocado a lo que han llamado “un periodo de transición”, en donde se definieron líneas de acción como el “asegurar el derecho a salud a los niños; el trabajo intersectorial; mejorar la gestión del servicio; política con cambio de mirada, para que nunca más tenga que existir una comisión investigadora”.