Chile Vamos recurrirá al TC contra la despenalización del aborto en tres causales

Los senadores de Chile Vamos anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) tras aprobarse la despenalización del aborto en tres causales: peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Al respecto, la parlamentaria UDI Jacqueline van Rysselberghe señaló a El Mercurio que “vamos a recurrir al Tribunal Constitucional por las tres causales. Lo que está aprobando en el Congreso es relativizar el derecho a la vida, es decir, qué tipo de seres humanos tienen derecho a vivir”.

Publimetro.cl Senado aprueba tres causales de despenalización del aborto tras extensa jornada La interrupción del embarazo por riesgo la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación fueron aprobadas por 20, 19 y 18 votos a favor respectivamente.

Sin embargo, los senadores Andrés Allamand y Alberto Espina no concuerdan del todo con la ex alcaldesa de Concepción, afirmando que recurrirán solamente por las dos últimas causales.

“Tenemos una diferencia: los que están recurriendo lo están haciendo por las tres causales y junto al senador Allamand somos partidarios de dos causales (…) La causa número uno -el llamado aborto terapéutico- no me parece inconstitucional, porque no hay aborto en esa hipótesis”, expresó Espina a Radio Cooperativa.

Cabe mencionar que un grupo de diputados del bloque opositor también finalizaron un texto, el cual tiene 90 páginas, que también apunta a la despenalización del aborto en tres causales.