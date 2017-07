La Florida: "queremos un carrete seguro. No impedimos el ejercicio de las libertades"

Como un firme defensor de las libertades de quienes quieren pasarla bien, pero también de la de los vecinos se declaró el alcalde de la comuna de la Florida, Rodolfo Carter, al preguntársele sobre la ordenanza que regula el horario de la venta de alcohol en su jurisdicción.

“En ciudades como San Francisco, los bares se cierran a la 1:30 am. Nueva York y Londres lo hacen a las 3 am. En La Florida, no vamos a cerrar local alguno: van a seguir trabajando hasta las 5 am, pero a las 3 am no se podrá vender licor”, explicó el jefe del ejecutivo municipal floridano.

Dijo Carter que los empresarios de la venta de licor, siempre han estado opuestos a asumir responsabilidades. “Es un negocio muy lucrativo, pero a la hora de las riñas, de las peleas y los accidentes de tránsito en la comuna, ellos no aparecen. Es el alcalde quien debe responderle a los vecinos y a los medios de comunicación”, comentó el funcionario.

El alcalde de La Florida dijo que la medida que regirá, desde el primero de agosto de 2017, no tiene comparación con la de Providencia en 2014. “Insisto, muchachos el carrete sigue, pero la venta de alcohol es hasta las 3 am. En el caso de las botillerías, venderán alcohol hasta la medianoche, en días de semana y hasta la 1 am los fines de semana”.

Que los carreteros salgan en mejores condiciones a la vía pública, que no sufran accidentes, es el principal motivo de este ordenanza que al decir del alcalde Carter se implementará. “Estamos en un estado de derecho y esperamos que los tribunales confirmen nuestro punto de vista. Siempre hemos sido respetuosos de los dictámenes de la justicia”, dijo el alcalde en torno a la posible acción de nulidad que promoverán los locatarios y propietarios de botillerías.