Enel mató a Nemo: Vecinos acusan muerte de sus peces por corte de luz en Las Condes

Desde el día sábado hasta hoy miércoles, varios sectores de la comuna de Las Condes se encuentran sin suministro eléctrico, pese a los esfuerzos que se han estado realizando desde la Municipalidad. Sumado a los problemas denunciados de pérdida de alimentos, emergencias en equipos de salud de alta complejidad, descomposición de electrodomésticos, seguridad vial y otros, recibimos una nueva denuncia: muerte de mascotas.

De acuario a fuente con agua

Dos casas de calle Ayquina contaban con lindos acuarios. En su interior, varios peces disfrutaban de un hábitat seguro y limpio. Eran las mascotas de sus casas, ambas habitadas por niños. El día sábado 15 de julio en la mañana, se cortó la luz en el sector, comenzando la agonía de estos pequeños habitantes acuáticos. Pese a que sus dueños intentaron ayudarlos, el no contar con energía para los sistemas de filtro y oxigenación por varios días fue fatal.

Así está el acuario de la familia Castillo ahora. Sus mascotas fallecieron por el corte de luz. / Gentileza

“Tuve que retirar los peces del acuario, para que mis hijos no siguieran viendolos ahí. Sufrieron mucho, eran sus mascotas”, comenta Rodrigo Castillo a Publimetro, al enviarnos la foto de su acuario vacío. Para confirmar su historia, nos envío más tarde las fotos de sus pequeñas mascotas y las de su vecino.

Uno de sus pecesitos muertos. Al lado de una cajita de fósforos para hacer referencia a su tamaño. / gentileza

Todos los pecesitos fallecieron. Al momento de comenzar esta nota, Rodrigo nos relató lo dificil que ha sido para este grupo de vecinos llevar varios días sin luz.

Los otros problemas

“Tuvimos que botar un pedido completo de comida y tenemos miedo por la seguridad del sector, que caída la tarde se convierte en una boca de lobos”, continúa relatando este vecino de Las Condes. Rodrigo explicó a Publimetro que un equipo de Enel apareció el sábado en la tarde para constatar el corte. Pero como en el sector hubo problemas con los cables (que incluyeron chispas), desconectaron el transformador. Alrededor del sector entre Colón, Tilomonte, El Tatio y Visviri la luz regresó el lunes, pero aún no para estos vecinos.

“Después de eso, vimos a unas cuadras de aquí un camión del cual se bajó una cuadrilla de Enel. Les contamos nuestra situación, pero no quisieron ir a ver, detallando que no habían reparado nuestra zona porque la Municipalidad debía retirar unos árboles”, continúa Rodrigo Castillo.

El transformador está ubicado en calle Zaragoza. / gentileza

Conversamos con el equipo de la Municipalidad de Las Condes y nos señalan que la información no corresponde, pues a donde sea que los han llamado a retirar árboles han ido o tomado contacto con los vecinos. Rodrigo, uno de los vecinos afectados, señala que “lo que dice la Municipalidad es verdad. Esto sólo fue una excusa de esos trabajadores de Enel y como no nos tomaron en cuenta, anotamos la patente del camión”.

La patente fue entregada a la Municipalidad de Las Condes para dejar constancia de la situación. Según nos señalan desde la Municipalidad, harán llegar todos los antecedentes a Enel, como ya lo han estado haciendo pese a que no es su rol. “Lo hacemos porque nos interesa el bienestar de nuestros vecinos”, nos comenta una fuente interna del municipio. Sumado a lo anterior, los vecinos de este sector de la comuna nos enviaron una foto del transformador que se debe reparar, tienen claro que ese es el problema y solo están esperando que Enel acuda al lugar.

La respuesta de Enel

Durante la realización de esta nota, nos comunicamos con Enel. Mientras esperábamos la respuesta, los vecinos del sector informaron a Publimetro que una nueva cuadrilla de la empresa eléctrica llegó al lugar (15:30 horas).

A las 17:01 recibimos la respuesta oficial desde Enel Distribución: “La nevazón de este fin de semana, la más extensa de los últimos 46 años, dejó hasta 40 centímetros de nieve en algunas comunas del sector oriente de Santiago. Generando efectos colaterales como la interrupción del servicio, el cual ha sido recuperado en forma progresiva. Durante la emergencia se han realizado trabajos de alta complejidad que han requerido la utilización de cuadrillas pesadas, para abrir paso a lugares de difícil acceso, de manera de poder normalizar las incidencias originadas por la caída de cientos de árboles y grandes ganchos de ramas sobre la red eléctrica. Esto último provocó el corte de líneas, quebradura de postes y daño masivo en la infraestructura eléctrica correspondiente a las redes de distribución”

Continúa, “desde el inicio de la emergencia todos los recursos de la compañía han estado al servicio de reponer el suministro. Esto ha significado quintuplicar el personal de los canales de atención a los clientes, además de multiplicar por 8 la cantidad de personas en terreno, totalizando 800 trabajadores enfocados en resolver la contingencia”.

No se explica puntualmente el atraso en este sector. Los vecinos señalan que las vías (caminos y espacio alrededor del transformador), se encuentran despejados y que en el lugar donde se encuentra el transformador dañado, no se registran árboles caídos (ver fotografía sacada hoy). Pese a lo anterior, los vecinos valoran de que haya llegado el camión, aunque aún (17:09 horas) no han recuperado el suministro.

Los padres retiraron los pecesillos muertos del acuario para que los niños no los vean más. Nos hicieron llegar estas crudas imágenes de sus mascotas para contar su historia. / gentileza

“Sería muy bueno que volviera la energía eléctrica a nuestras casas, pero eso no nos devolverá a nuestras mascotas”, señala Rodrigo, agregando que para sus hijos y para sus vecinos pequeños, fue muy fuerte ver morir a sus peces.

También los vecinos señalan que muchos han abandonado sus casas, para ir donde familiares por temas de seguridad, alimentación y otros. En caso de no volver la energía durante el día de hoy, estos vecinos (al contar con menores de 3 años y mayores de 70 años en sus domicilios) podrán optar al beneficio anunciado por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín “si a las 17 horas siguen sin luz, los enviaremos a hoteles con desayuno (…) Enel paga la cuenta”.

Los vecinos de este secotr ya realizaron una barricada hace unos días en la esquina de Colón con Ayquina, en forma de protesta. De no mejorar la situación, hoy nuevamente se manifestarán en dicho lugar alrededor de las 19:30 horas.

Noticia en desarrollo…