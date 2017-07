“Ruta Mural”: la gira por Latinoamérica de una artista chilena con brocha y rodillo

El muralismo se ha convertido en una manifestación artística muy fuerte en diferentes países del mundo y Estefania Leighton o Stfi.-su pseudónimo artístico- lo sabe.

Esta muralista chilena ha buscando expandir los límites de su brocha y rodillo en una gira latinoamericana titulada “Ruta Mural”, donde pintó en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y México.

Si bien a sus 29 años ha recorrido suficiente, nunca es suficiente. Incluso ella misma señala que “uno de mis sueños es conocer y pintar en todo el mundo”. En Publimetro conversamos con ella para saber cuáles son sus motivaciones, sus anhelos y por sobre todo, el mensaje en sus murales.

¿Cuándo comenzaste a pintar murales?

-Siempre me ha gustado la pintura, el dibujo y el arte en general. Mi primer acercamiento al muro fue de pequeña donde dibujé un mural en el patio de mi casa con tiza. Desde ahí siempre había dibujado en las casas donde viví. Pero en 2011 comencé a pintar en la calle. Fue en 2013, cuando comencé mi viaje por Latinoamérica, cuando decidí a dedicarme 100% a pintar murales hasta hoy.

¿En qué te motivas o inspiras para crear y desarrollar tus obras?

-Como recién te comentaba la naturaleza es mi principal inspiración, y no solo la naturaleza de las plantas, sino también la naturaleza humana, el qué hacer y saber de las personas fuera de la academia y los estándares sociales: los actos básicos de sobrevivencia. Eso es sublime y me inspira. Me gusta mucho observar y contemplar estos momentos.

¿A qué se debe la fuerte presencia de mujeres en tus murales?

-Soy mujer y esa es mi primera conexión con el tema. Luego es inevitable darse cuenta de todo lo que hemos tenido que vivir las mujeres de toda generación solo por ser mujeres, valga la redundancia. Entonces, retratar mujeres es mi pequeña lucha por reivindicarnos como diversas, en paisajes, contextos y miradas distintas. El viaje por Latinoamérica me ha inspirado mucho en este sentido.

Considerando “Ruta Mural” ¿Cuál es el mensaje que entregarías hoy a Latinoamericana con tu arte?

-Creo que estamos todos pisando la misma tierra, cada uno es un complemento de los otros y que todos podemos compartir lo mejor de nosotros y aprender del resto. Así que liberarse del egoísmo es muy importante, porque ¡El ego solo te encierra en tus miedos! También quiero decir que somos capaces de todo, venimos de una tierra rica en alimentos, tradiciones, culturas, paisajes. Tenemos el mundo a nuestros pies, podemos disfrutarlo y también debemos cuidarlo.