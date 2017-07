Trump y Putin habrían tenido una reunión secreta paralela al G-20

Esta conversación, que hasta este martes no había salido a la luz, transcurrió el pasado 7 de julio en el marco del G20 de Hamburgo durante una cena organizada por la canciller alemana, Angela Merkel, a la que solo acudieron los mandatarios y sus parejas.

El experto en geopolítica y presidente del Grupo Eurasia, Ian Bremmer, informó hoy en una entrevista televisiva de ese intercambio, que la Casa Blanca confirmó a medios estadounidenses.

Sin embargo, ante el revuelo levantado por la información, la Casa Blanca quiso detallar las circunstancias de la conversación.

“No es solo perfectamente normal, sino que es parte de los deberes del presidente, interactuar con los líderes mundiales”, argumentó la Casa Blanca en un comunicado que también incluye que durante dicha cena Trump “habló con muchos líderes”.

El propio Trump reaccionó a estas informaciones y arremetió, como es habitual, contra los medios de comunicación que las publicaron.

“La noticia falsa sobre la cena secreta que tuve con Putin es ‘enferma’. Todos los líderes del G20, y sus parejas, estaban invitados por la canciller alemana. ¡La prensa lo sabía!”, dijo Trump en un mensaje en su cuenta privada de Twitter.

“¡Las noticias falsas -prosiguió- son cada vez más deshonestas! Hasta una cena organizada para los 20 líderes en Alemania la hacen ver siniestra”, publicó Trump.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2017