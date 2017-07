Van Rysselberghe tratando de "padres" a violadores y rechazo a indicación de Zaldívar: Así fue el debate en el Senado por aborto

Por 20 votos contra 14 la Sala aprobó la primera causal relativa a la causal sobre riesgo de la vida de la madre, en el marco del debate en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que despenaliza la interrupción del embarazo en tres casuales.

Asimismo, por 19 votos a favor y 14 en contra, la Sala despachó la segunda causal que hace referencia a la inviabilidad fetal. En tanto, y ya de madrugada, por 18 a favor y 16 en contra se aprobó la tercera causal para la interrupción del embarazo por violación.

El proyecto de ley aprobado ayer en el Senado tiene por objeto autorizar la interrupción del embarazo en tres causales, ofreciendo alternativas que respeten el derecho de las mujeres a expresar libremente su voluntad al respecto, sea que deseen continuar el embarazo u opten por interrumpirlo.

El debate estuvo marcado por polémicas y dichos que fueron objetados por quienes estuvieron atentos a la discusión en la redes sociales, siendo la discusión sobre la causal de violación la que más generó controversias.

En este caso, los argumentos de los senadores fueron marcados por argumentos en torno a no revictimizar a la mujer que ha sido violada y darle la posibilidad de optar por continuar o no con el embarazo. En contraposición estuvieron los argumentos que señalaban que esta norma apunta a la impunidad del violador y atenta contra la vida del ser que está en el vientre materno.

Revise a continuación los dichos de los parlamentarios.

Carlos Bianchi:

“Mi primer reconocimiento es al dolor que viven muchas mujeres al ser violadas. Mi cuestionamiento es si la mujer tiene la capacidad de decir libremente si continúa o no con el embarazo… En Chile esa alterativa no existe porque todos sabemos la condición en que quedan los niños a cargo de instituciones”.

Isabel Allende:

“La violencia sexual contra las mujeres es de las acciones más deleznables que puede sufrir una mujer y si producto de esa relación forzada resulta un embarazo, creo que la sociedad debe darle la oportunidad para que esa mujer libremente tome una decisión y debe tener las condiciones para tomar una decisión tan difícil”.

Lily Pérez:

“Tenemos que darle todas las posibilidades a la mujeres que van a tomar una decisión tan compleja de poder ser disuadida o no. Siento que en esta causal hay un poco de hipocresía en el debate…me llena de rabia que se diga tan fácilmente que ese mujer violada pueda seguir adelante con ese embarazo. Es la mujer quien debe decidir”.

Pedro Araya:

“Resulta inexigible para la mujer la carga de llevar un embarazo producto de la violación…la despenalización del aborto en caso de violación es una causa de justificación en las cuales de manera excepcional y en determinadas circunstancias se permite una conducta”.

Jacqueline Van Rysselberghe:

“Estamos hablando de un ser humano que está sano y que por haber sido concebido por un delincuente no le damos la posibilidad de nacer. Eso es tremendamente discriminador. En el caso de menores, los padres van a tener poco que decir y esta causal es inconstitucional”

Rabindranath Quinteros:

“En Chile 17 personas son violadas cada día, el 74% afecta a menores de 18 años y el 10% de las víctimas quedan embarazadas…en la mayoría de los casos el autor de la violación es un familiar o del círculo cercano ¿Qué le decimos a estas niñas?,¿que no podrán elegir? Ya demasiado daño han recibido y demasiado dolor han debido soportar”.

Alberto Espina:

“La violación es uno de los actos y delitos más brutales que existe y este proyecto de ley favorece la impunidad del violador…se tiene que proteger la vida de un inocente, estamos frente al caso de un niño que está en el vientre de su madre que no tiene ninguna culpabilidad de la forma en que fue concebido”.

Felipe Harboe:

“Yo no quiero perseverar en que esa víctima de violación sea perseguida penalmente…cada año 620 mujeres violadas quedan embarazadas. 66% son menores de 18 años y ustedes van a pretender que las persigan penalmente…no hay ninguna norma que le exija a un hombre tener una actitud de héroe, ¿por qué se la vamos a exigir a una mujer?”

Iván Moreira:

“Sabemos que la violación es un acto repudiable, pero aquí hay una ideología. El proyecto autoriza a matar al no nacido. Es necesario señalar quien verifica la violación y no es posible equiparar esta causal con la uno y la dos. Esta parece ser un mero acto de voluntad de la madre. La violación es un acto injusto contra una mujer inocente y el aborto es un acto injusto para un niño inocente”.

Ignacio Walker:

“No convirtamos este drama en una tragedia. En este proyecto no hay un ensañamiento contra el feto, hay un acompañamiento a la mujer enfrentada a una situación trágica que solo ella puede aquilatar. En este espacio solo cabe reconocer un espacio de discernimiento a esas mujeres dañadas que no son delincuentes”.

Hernán Larraín:

“El embrión no tiene ninguna responsabilidad y hacerle pasar la cuenta me parece inaceptable. Que esto se pueda hacer en ciertas semanas y no en otras no tiene asidero. Además, va a ser un equipo de salud el que va a tomar la decisión y quien determina las violaciones es un juez después de una investigación…estamos frente a un cuadro que agrava el caso de la violación”.

Guido Girardi:

“Esta causal es donde evidentemente está el concepto de víctima, de sufrimiento, de tortura, de crueldad, que es el abuso de la mujer, que es algo sistemático en la sociedad chilena… desde el punto de vista evolutivo, hay un premio al violador cuando de cierta manera permite que esos genes pasen a la descendencia. Cuando hay violación es un acto de tortura y me parece dramático que a una víctima se le revictimice”.

Juan Antonio Coloma:

“Comparto que esta causal es violenta, pero la víctima es el niño que no tiene ninguna responsabilidad. ¿Qué más torturador que quitarle la vida a un niño que no tiene ninguna responsabilidad?, ¿Dónde está la víctima? es la persona que se ha engendrado de esa manera”

Fulvio Rossi:

“Tenemos una mujer víctima y gran cantidad de ellas son niñitas y la mayoría agredida por alguien de su familia. Tenemos una mujer víctima y actualmente el estado la revictimiza. Esta es una causal en la cual debiésemos votar a favor porque el Estado no puede imponer una carga tan tremenda a una mujer que ha sufrido tanto”.

Patricio Walker:

“Comparto que no es humano ni compasivo de llevar a la cárcel a una mujer que ha sido violada…Para esta causal es muy importante el tema del acompañamiento…un mal no se puede arreglar con otro mal, por eso es importante la opción de la adopción, del acompañamiento, pero no disponer de la vida de un tercero”.

Andrés Zaldívar:

“Ninguno de nosotros tiene el derecho de quitarle la vida a otro y yo no tengo el derecho de quitarle la vida a un niño que está en gestación por el hecho de que un violador abusó de una mujer. Por eso presenté la indicación para dejar al juez la libertad de fijar la pena…No me queda otra cosa que no aceptar esta causal”.

Ricardo Lagos Weber:

“Hoy nuestro ordenamiento sanciona penalmente el aborto…hoy las mujeres que son violadas y no denuncian no les preocupa a nadie, pero si se embarazan ahí se preocupan. ¿Quien soy yo, para exigirle a ella llevar a término ese embarazo? Como sociedad chilena queremos o no que una mujer chilena que ha sido violada siga o no con un embarazo”.

Alfonso De Urresti:

“Esta indicación pretende licuar una causal como la violación. Hay una falacia enorme en la argumentación. Una mujer violada tiene que tener la posibilidad y el derecho para poder interrumpir el embarazo, por qué una mujer violada es doblemente victimizada”.

Ena Von Baer:

“Es muy difícil argumentar a favor del niño que no vemos y no escuchamos. Es difícil defender esa vida porque no la vemos y es por eso que es difícil argumentar en esta causal. Acá están los dos derechos sobre la mesa, el de la mujer y el del niño”.

Eugenio Tuma:

“En estos días como mínimo ha habido 160 abortos. El punto es que nada decimos del 90% de casos de interrupción de embarazo que están ocurriendo todos los días. Creo que es un paso bastante modesto el que estamos dando en lo referido a estas tres causales”.

Jorge Pizarro:

“Estamos en contra del aborto libre y estamos discutiendo acá la interrupción del embarazo en tres causales de excepción…aquí lo que hay es una violación un hecho cruento, violento, denigrante, obligando a una mujer a tener un embarazo producto de una violación. Hay que entender que una mujer sometida a ese vejamen tiene la posibilidad de decidir”.

Jaime Quintana:

“Soy contrario al aborto, pero más contrario a encarcelar a una mujer violada y que ha decido abortar. La violencia sexual es uno de los actos más violentos que pueda sufrir una persona y si se produce un embarazo es más dramático…no es normal exigirle a una mujer violada que deba alumbrar a un hijo producto de un crimen”.

Francisco Chauán:

“Un mal no se resuelve con otro mal. Garantizar el castigo al violador es fundamental y acá hay que generar las condiciones para que haya justicia y no impunidad y establecer que la persona vulnerada no tenga la obligación de comparecer para entregarle los antecedentes al ministerio público, me parece complejo”.

Alejandro Guillier:

“Esta causal tiene rostro de niña porque según cifras de 2016, de 10 víctimas 7 eran menores de edad. De cada niña que denuncia, 6 no lo hacen. En el 89% de los casos los victimarios son cercanos a la víctima y es violencia reiterada…estamos hablando de menores de edad”.

Pedro Muñoz:

“Hay cifras que nos informan que en Chile cada 25 minutos una mujer es violada…somos las mujeres los sujetos de derechos, con capacidades y libertad de decidir. ¿Por qué tenemos que quedar impávidas ante un acto de tanta violencia como es la violación?”.