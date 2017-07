Nabila Rifo arremete contra jueces de la Corte Suprema: "Lo mío fue terrible, a mí nadie me va a devolver mis ojos"

Nabila Rifo se refirió a la demanda que presentará contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el fallo de la Corte Suprema que desestimó el delito de femicidio frustrado en su contra, argumentando que la rebaja de condena “es una burla para las mujeres”.

“Me parece una injusticia, me parece que los jueces no tomaron en cuenta todo lo que le presentaron los médicos, cómo llegué, lo que me hicieron, que era femicidio frustrado”, dijo a CNN Chile la mujer que fue brutalmente golpeada por su ex pareja, Mauricio Ortega.

“Yo me tuve que hacer la muerta para que no me siguiera maltratando porque él quería verme muerta y yo creo que él pensó que lo había conseguido”, añadió.

A su juicio, la resolución de la Suprema significa “una burla para las mujeres. Ellos son jueces, tienen que saber cuáles son los derechos de las mujeres, no sé en qué época viven ellos si ya las mujeres no son sumisas como antes, de que tenían que aguantar estas cosas”.

“Si en Chile no hay justicia, si me pasó a mí le podría pasar a otras mujeres, y no va a haber dónde reclamar”, enfatizó Rifo, y agregó que a Ortega “le rebajaron demasiados años, dijeron que eran lesiones graves y no femicidio”.

Publimetro.cl Nabila Rifo recurrirá a la Corte Interamericana de DDHH por fallo de la Suprema que bajó condena a Mauricio Ortega El pasado 11 de julio, la Suprema descartó el femicidio frustrado tras el brutal ataque sufrido por Rifo.

La víctima también explicó que la acción legal será llevada a cabo por un grupo de diputados, que está encabezado por el parlamentario socialista, Juan Luis Castro.

“Me llamaron los diputados la semana pasada para decirme que yo viajara a Valparaíso, pero yo no puedo viajar por mis hijos, así que, por intermedio de mi abogada, yo les voy a mandar la firma y ellos mismos van a viajar a la corte”, detalló.

Nabila Rifo finalmente señaló que ha recibido apoyo de los fiscales, abogados y del propio Gobierno, y que la han llamado “hartas personas” para ayudarla en la presentación de la demanda.

“Lo mío fue terrible, a mí nadie me va a devolver mis ojos, mi vida. Por más que (Mauricio Ortega) esté preso, aunque se pudra en la cárcel, él no me va a devolver mis ojos”, puntualizó.